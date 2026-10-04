Alineaciones de Banfield y Rosario Central por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Banfield vs. Rosario Central este lunes 5 de octubre en el Estadio Florencio Sola desde las 21:15 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Banfield y Rosario Central
Banfield:
- John Manuel Arteaga (lesión en la ingle; vuelve a principios de octubre de 2026)
Rosario Central:
- Kevin Gutiérrez (lesión de meniscos; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Jaminton Campaz (ausencia; vuelve en 1 fecha)
- Vicente Pizarro (ausencia; vuelve en 1 fecha)
Cómo llegan Banfield y Rosario Central
Banfield viene de empatar 2-2 con Gimnasia y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Rosario Central viene de ganarle 1-0 a Argentinos Juniors y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Banfield y Rosario Central
Banfield (3-5-2): Diego Rodriguez, Santiago Daniele, Brandon Oviedo, Nicolás Meriano, Luis Ignacio Abraham, Lautaro Gomez, Santiago Esquivel, Favio Alvarez, Santiago Lopez, Alexander Machado, Adrian Balboa. DT: Pedro Troglio.
Rosario Central (4-2-3-1): Axel Werner, Gonzalo Sandez, Gaston Avila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel, Angel Di Maria, Federico Navarro, Franco Ibarra, Enzo Copetti, Giovanni Cantizano, Gaspar Duarte. DT: Jorge Almiron.
Suplentes de Banfield: Nehuen Paz, Lisandro Pinero, Lautaro Rios, Marcos Ariel Lopez, Federico Medina, Lautaro Cano, Tomas Adoryan, Lautaro Villegas, Gino Santilli, Federico Anselmo, Nacho Pais, Renzo Malanca, David Zalazar.
Suplentes de Rosario Central: Sebastian Zaracho, Marcelo Cabrera, Marco Ruben, Franco Cervi, Facundo Mallo, Tomas Badaloni, Julián Fernández, Jeremias Ledesma, Juan Gimenez, Guillermo Fernandez, Alexis Soto, Elias Veron, Alan Rodriguez.
La previa de Banfield y Rosario Central: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 5 de octubre
- Hora: 21:15 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Florencio Sola
- Historial: 37 cruces — Banfield ganó 13, Rosario Central ganó 10 y empataron 14
- Último antecedente: 15/03/2026: Rosario Central 2-1 Banfield
- Próximo partido de Banfield: vs. Tigre, sábado 10 de octubre
- Próximo partido de Rosario Central: vs. Independiente Rivadavia, domingo 11 de octubre