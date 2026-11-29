Luego de un partido realmente dramático que culminó 2-2 en el tiempo suplementario, el Canalla avanzó desde los doce pasos.

Los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional siguen su marcha después de lo que fueron las clasificaciones de Independiente y River Plate sobre Vélez Sarsfield e Instituto de Córdoba, respectivamente. En ese contexto, este domingo, Rosario Central y Barracas Central midieron fuerzas en el Gigante de Arroyito.

No es un detalle menor que el Canalla que comanda estratégicamente Jorge Almirón desembarcó en este trascendental encuentro luego de haber culminado en la primera colocación del Grupo B del propio certamen doméstico, mientras que, posteriormente, en octavos de final, despachó a Gimnasia de Mendoza por 3-1 como local.

Por su parte, el Guapo que es encabezado tácticamente por Damián Ayude, una de las grandes sorpresas de la presente edición del torneo argentino, llegó a este compromiso luego de haber terminado quinto en su zona, para luego diagramar un auténtico batacazo en octavos de final, eliminando a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Y, pese al claro favoritismo de Rosario Central en la previa, quien expuso los mejores argumentos en el tramo inicial del partido fue Barracas Central. De hecho, el visitante abrió el marcador cuando transcurrían jugados solamente 15 minutos del primer tiempo, gracias a una aparición de cabeza de Nicolás Orsini en el área.

Gol de Orsini para Barracas

¡¡LO HICISTE VOS, NICOLÁS!! ¡ORSINI GANÓ POR ARRIBA TRAS UN GRAN CENTRO DE INSUA Y MARCÓ EL PRIMERO DE BARRACAS VS. ROSARIO CENTRAL EN LOS 4TOS DEL #TORNEOCLAUSURA!



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Luego, más allá de algunos sobresaltos adicionales, los de Almirón terminaron reaccionando para llevarle algo de tranquilidad a su público. Luego de un tiro de esquina, Jáminton Campaz impactó la pelota de volea, la cual terminó generando un rebote en Agustín Sández que descolocó por completo al arquero y significó el 1-1 con el que llegó el descanso.

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Sández lo empató para el Canalla

¡CON LA SUERTE DE SU LADO! Campaz definió con mucha fuerza tras el centro de Di María, la pelota se desvió en la espalda de Agustín Sández y de esa manera Rosario Central lo empató vs. Barracas.



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Ya en la etapa complementaria, nuevamente sin jugar para nada bien, el Canalla dio vuelta el marcador, otra vez gracias a una pelota parada. A los 22 minutos de dicho período final, Gastón Ávila, un defensor goleador que tiene Rosario Central, se impuso en las alturas para hacer absolutamente estéril el esfuerzo de Marcelo Miño.

Ávila lo dio vuelta para el local

¡¡EL GATO GOLEADOR PARA EL CANALLA!! ¡¡GASTÓN ÁVILA GANÓ POR ARRIBA TRAS EL CENTRO DE DI MARÍA Y MARCÓ EL SEGUNDO GOL DE ROSARIO CENTRAL VS. BARRACAS!!



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Pero, cuando la historia parecía sentenciada en favor de Rosario Central, el Guapo encontró una inesperada paridad. A los 44 minutos del segundo tiempo, un remate de Iván Tapia se desvió en la humanidad de Facundo Mallo para descolocar por completo a Alex Werner. 2-2 en el marcador y resolución al tiempo suplementario.

Tapia lo igualó con ayuda de Mallo

¡¡LO EMPATÓ BIEN DE GUAPO!! ¡IVÁN TAPIA REMATÓ, LA PELOTA SE DESVIÓ EN MALLO Y BARRACAS LO IGUALÓ CERCA DEL FINAL FRENTE A ROSARIO CENTRAL! ¡METIÓ TOPO GIGIO!



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En la prórroga, Rosario Central estuvo un poco más cerca de conseguir la victoria que Barracas Central, pero ninguno de los dos estuvo efectivo en los últimos metros y la conclusión de la historia se trasladó aún más, hasta la definición por penales. Allí, desde los doce pasos, el Canalla fue más efectivo y se metió en las semifinales.

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El penal decisivo

¡¡DEMARTINI LA TIRÓ A LA TRIBUNA Y ROSARIO CENTRAL SE CLASIFICÓ A LAS SEMIFINALES DEL #TORNEOCLAUSURA!!



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El cuadro del Torneo Clausura