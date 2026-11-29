Antes de su cruce contra Gimnasia y Esgrima La Plata en los cuartos de final, el Xeneize ya conoce a su posible rival en semis.

En medio de una seguidilla de partidos clave para cerrar el 2026, Boca Juniors recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Clausura. Aunque sin Milton Delgado dentro de los convocados, el Xeneize no se guardará nada ante el Tripero en La Bombonera. El miércoles, Boca enfrentará a Platense por la final de la Copa Argentina en el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

Si Boca gana, ¿dónde y contra quién juega por las semifinales del Clausura?

El rival : En caso de vencer a Gimnasia en La Bombonera, Boca enfrentará a Rosario Central en las semifinales del Torneo Clausura.

: En caso de vencer a Gimnasia en La Bombonera, Boca enfrentará a Rosario Central en las semifinales del Torneo Clausura. Sede, horario y fecha: Debido a que el Canalla fue el mejor clasificado de su zona, mientras que el Xeneize terminó segundo en el Grupo A, el duelo por las semifinales del Torneo Clausura se jugaría en el Estadio Gigante de Arroyito en Rosario. Central tiene asegurada la localía incluso si se clasifica Gimnasia a la próxima instancia. La fecha y el horario del cruce clave se definirá tras el partido de Boca contra Gimnasia, que concluirá la ronda de cuartos de final. Será el fin de semana del 5 y 6 de diciembre.

Así, incluso antes de jugar contra el Lobo platense, el Xeneize ya sabe lo que le espera en las semifinales del Torneo Clausura en caso de avanzar de ronda y mantener vivo el sueño de ganar todas las competencias que disputó en este segundo semestre de 2026.

El conjunto del Vasco Arruabarrena ya consiguió dos de los cuatro títulos posibles en el año. El miércoles, ante Platense, podrá completar un hat-trick de campeonatos y agregar la Copa Argentina a su colección.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors

Si vence a Gimnasia, Boca se mantendrá en carrera en el Clausura. No solo ya sabe quién sería su rival en semifinales, sino que también conoce a los posibles finalistas del otro lado del cuadro, lo que le garantiza un clásico en caso de avanzar hasta la última instancia. River Plate o Independiente será uno de los finalistas, mientras que el otro boleto se lo disputarán entre Rosario Central y el ganador del cruce entre Boca y Gimnasia.

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Así está el cuadro del Torneo Clausura

En síntesis