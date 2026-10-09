Alineaciones de Barracas Central y Huracán por la Torneo Clausura: formaciones probables

Se viene Barracas Central vs. Huracán este sábado 10 de octubre en el Estadio Claudio Chiqui Tapia desde las 15:45 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Barracas Central y Huracán
Barracas Central:
- Lucas Gamba (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Tomás Porra (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Manuel Duarte (rotura de ligamentos cruzados)
Huracán:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Cómo llegan Barracas Central y Huracán
Barracas Central viene de ganarle 3-2 a Atlético Tucumán y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Huracán viene de ganarle 1-0 a Aldosivi y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Barracas Central y Huracán
Barracas Central (3-5-2): Marcelo Mino, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Nicolas Demartini, Elias Pereyra, Dardo Miloc, Rodrigo Bogarin, Ivan Tapia, Rafael Barrios, Nicolás Orsini, Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.
Huracán (4-2-3-1): Hernan Galindez, Cesar Ibanez, Maximo Palazzo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel, Leonardo Gil, Facundo Waller, Rodrigo Fernandez, Jordy Caicedo, Oscar Cortes, Facundo Kalinger. DT: Diego Martinez.
Suplentes de Barracas Central: Juan Espinola, Nicolás Capraro, Damian Martinez, Rodrigo Insua, Ivan Guaraz, Jhonatan Candia, Enzo Taborda, Fernando Tobio, Esteban Rolon, Tomas Lavezzi, Gaston Campi, Facundo Bruera.
Suplentes de Huracán: Federico Vera, Oscar Romero, Thaiel Peralta, Juan Bisanz, Leandro Lescano, Emmanuel Ojeda, Hugo Nervo, Ignacio Pussetto, Sebastian Meza, Bruno Barticciotto, Ignacio Nicolás Campo, Lautaro Mora.
La previa de Barracas Central y Huracán: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 15:45 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Claudio Chiqui Tapia
- Historial: 10 cruces — Barracas Central ganó 4, Huracán ganó 2 y empataron 4
- Último antecedente: 03/06/2026: Barracas Central 1-0 Huracán
- Próximo partido de Barracas Central: vs. Sarmiento, lunes 19 de octubre
- Próximo partido de Huracán: vs. Gimnasia, jueves 15 de octubre