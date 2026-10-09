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Torneo Clausura

Alineaciones de Barracas Central y Huracán por la Torneo Clausura: formaciones probables

Barracas Central y Huracán se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Estadio Claudio Chiqui Tapia por la Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Barracas vs. Huracan, Torneo Clausura
Barracas vs. Huracan, Torneo Clausura

Se viene Barracas Central vs. Huracán este sábado 10 de octubre en el Estadio Claudio Chiqui Tapia desde las 15:45 hora de Argentina por la Torneo Clausura: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Barracas Central y Huracán

Barracas Central:

  • Lucas Gamba (lesión muscular; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Tomás Porra (esguince de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
  • Manuel Duarte (rotura de ligamentos cruzados)
+ Seguinos en

Huracán:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

Cómo llegan Barracas Central y Huracán

Barracas Central viene de ganarle 3-2 a Atlético Tucumán y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Huracán viene de ganarle 1-0 a Aldosivi y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Barracas Central y Huracán

Barracas Central (3-5-2): Marcelo Mino, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Nicolas Demartini, Elias Pereyra, Dardo Miloc, Rodrigo Bogarin, Ivan Tapia, Rafael Barrios, Nicolás Orsini, Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

Huracán (4-2-3-1): Hernan Galindez, Cesar Ibanez, Maximo Palazzo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel, Leonardo Gil, Facundo Waller, Rodrigo Fernandez, Jordy Caicedo, Oscar Cortes, Facundo Kalinger. DT: Diego Martinez.

Suplentes de Barracas Central: Juan Espinola, Nicolás Capraro, Damian Martinez, Rodrigo Insua, Ivan Guaraz, Jhonatan Candia, Enzo Taborda, Fernando Tobio, Esteban Rolon, Tomas Lavezzi, Gaston Campi, Facundo Bruera.

Suplentes de Huracán: Federico Vera, Oscar Romero, Thaiel Peralta, Juan Bisanz, Leandro Lescano, Emmanuel Ojeda, Hugo Nervo, Ignacio Pussetto, Sebastian Meza, Bruno Barticciotto, Ignacio Nicolás Campo, Lautaro Mora.

La previa de Barracas Central y Huracán: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 15:45 (hora de Argentina)
  • Estadio: Estadio Claudio Chiqui Tapia
  • Historial: 10 cruces — Barracas Central ganó 4, Huracán ganó 2 y empataron 4
  • Último antecedente: 03/06/2026: Barracas Central 1-0 Huracán
  • Próximo partido de Barracas Central: vs. Sarmiento, lunes 19 de octubre
  • Próximo partido de Huracán: vs. Gimnasia, jueves 15 de octubre
Redacción Bolavip
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