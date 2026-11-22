Instituto y Huracán se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Estadio Presidente Perón por el Torneo Clausura. Las formaciones probables de los dos equipos.

Instituto recibe a Huracán este domingo 22 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Presidente Perón. Instituto viene de empatar 2-2 con Newell's Old Boys y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Huracán viene de ganarle 2-0 a Argentinos Juniors y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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