Instituto recibe a Huracán este domingo 22 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Presidente Perón. Instituto viene de empatar 2-2 con Newell's Old Boys y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Huracán viene de ganarle 2-0 a Argentinos Juniors y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Instituto y Huracán
Instituto (3-4-3): Marcos Ledesma, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Rubén Alarcón, Giuliano Cerato, Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Diego Sosa, Jhon Emerson Córdoba Mosquera, Facundo Suárez, Alex Nahuel Luna. DT: Diego Flores.
Huracán (4-2-3-1): Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez, Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Facundo Waller, Facundo Kalinger, Jordy Caicedo, Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.
Bajas y ausentes de Instituto y Huracán
Instituto:
- Luca Rafaelli (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
Huracán:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
La previa de Instituto y Huracán: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 22:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Presidente Perón
- Historial: 17 cruces — Instituto ganó 8, Huracán ganó 6 y empataron 4
- Último antecedente: 03/07/2025: Instituto 0-0 Huracán