Instituto recibe a Huracán este domingo 22 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro por el Torneo Clausura se disputará en el Estadio Presidente Perón. Instituto llega con el cartel de favorito y la obligación de confirmarlo ante un rival que históricamente le complica la vida en Alta Córdoba.
No hay mucho margen para la especulación: ganar acá vale para meterse de lleno en la pelea del Clausura y dejar atrás la incertidumbre de la mitad de tabla.
La actualidad de ambos equipos
Instituto necesita hacerse fuerte de local para no quedar relegado en las cuentas del campeonato. La Gloria sabe que el calendario no perdona y que cada punto que se escapa en casa después cuesta el doble recuperarlo.
Huracán, por su parte, llega con la idea de aprovechar cualquier bache del local para dar un golpe de visitante. El Globo necesita sumar afuera para no quedar atado a los resultados de la fecha y meterse en la discusión de los puestos de arriba.
El historial entre Instituto y Huracán
El historial entre ambos está bastante parejo, aunque con ligera ventaja para Instituto: de 17 enfrentamientos, ganó 8, Huracán se quedó con 6 y hubo 4 empates. En goles también manda el local de este domingo, con 18 contra 14 del Globo.
El antecedente más reciente, de julio de este año, terminó 0-0, y en los duelos previos hubo de todo: triunfos abultados como el 3-1 de Instituto en 2023 y partidas sin goles que muestran lo parejo que suele ser este cruce.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/07/2025
|Instituto vs. Huracán
|0-0
|Copa Argentina
|26/05/2024
|Huracán vs. Instituto
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|05/03/2024
|Instituto vs. Huracán
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|20/10/2023
|Huracán vs. Instituto
|1-3
|Liga Profesional Argentina
|09/08/2023
|Instituto vs. Huracán
|0-2
|Copa Argentina
|13/02/2023
|Instituto vs. Huracán
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|20/03/2014
|Instituto vs. Huracán
|1-0
|Primera Nacional
|18/09/2013
|Huracán vs. Instituto
|1-3
|Primera Nacional
|24/03/2013
|Huracán vs. Instituto
|2-2
|Primera Nacional
|24/09/2012
|Instituto vs. Huracán
|1-0
|Primera Nacional
Horario del partido
- Argentina: 22:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
- Chile: TyC Sports Internacional
- Perú: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional, Win Play
- Venezuela: TyC Sports Internacional, inter
- Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza — domingo 22 de noviembre, 16:00 hs
- River Plate vs. Lanús — domingo 22 de noviembre, 19:00 hs
- Gimnasia vs. Newell's Old Boys — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
- Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia — miércoles 25 de noviembre, 21:00 hs
En síntesis
- Instituto y Huracán se enfrentan este domingo 22 de noviembre por el Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.