Instituto y Huracán se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio Presidente Perón, por el Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Instituto recibe a Huracán este domingo 22 de noviembre desde las 22:00 hora de Argentina. El encuentro por el Torneo Clausura se disputará en el Estadio Presidente Perón. Instituto llega con el cartel de favorito y la obligación de confirmarlo ante un rival que históricamente le complica la vida en Alta Córdoba.

No hay mucho margen para la especulación: ganar acá vale para meterse de lleno en la pelea del Clausura y dejar atrás la incertidumbre de la mitad de tabla.

La actualidad de ambos equipos

Instituto necesita hacerse fuerte de local para no quedar relegado en las cuentas del campeonato. La Gloria sabe que el calendario no perdona y que cada punto que se escapa en casa después cuesta el doble recuperarlo.

Huracán, por su parte, llega con la idea de aprovechar cualquier bache del local para dar un golpe de visitante. El Globo necesita sumar afuera para no quedar atado a los resultados de la fecha y meterse en la discusión de los puestos de arriba.

El historial entre Instituto y Huracán

El historial entre ambos está bastante parejo, aunque con ligera ventaja para Instituto: de 17 enfrentamientos, ganó 8, Huracán se quedó con 6 y hubo 4 empates. En goles también manda el local de este domingo, con 18 contra 14 del Globo.

El antecedente más reciente, de julio de este año, terminó 0-0, y en los duelos previos hubo de todo: triunfos abultados como el 3-1 de Instituto en 2023 y partidas sin goles que muestran lo parejo que suele ser este cruce.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/07/2025 Instituto vs. Huracán 0-0 Copa Argentina 26/05/2024 Huracán vs. Instituto 1-0 Liga Profesional Argentina 05/03/2024 Instituto vs. Huracán 2-0 Liga Profesional Argentina 20/10/2023 Huracán vs. Instituto 1-3 Liga Profesional Argentina 09/08/2023 Instituto vs. Huracán 0-2 Copa Argentina 13/02/2023 Instituto vs. Huracán 0-0 Liga Profesional Argentina 20/03/2014 Instituto vs. Huracán 1-0 Primera Nacional 18/09/2013 Huracán vs. Instituto 1-3 Primera Nacional 24/03/2013 Huracán vs. Instituto 2-2 Primera Nacional 24/09/2012 Instituto vs. Huracán 1-0 Primera Nacional

Horario del partido

Argentina: 22:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium

ESPN Premium, Disney+ Premium Chile: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Perú: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Ecuador: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Colombia: TyC Sports Internacional, Win Play

TyC Sports Internacional, Win Play Venezuela: TyC Sports Internacional, inter

TyC Sports Internacional, inter Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza — domingo 22 de noviembre, 16:00 hs

River Plate vs. Lanús — domingo 22 de noviembre, 19:00 hs

Gimnasia vs. Newell's Old Boys — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia — miércoles 25 de noviembre, 21:00 hs

En síntesis

Instituto y Huracán se enfrentan este domingo 22 de noviembre por el Torneo Clausura.

se enfrentan este domingo 22 de noviembre por el Torneo Clausura. El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.