El interés de Gremio de Porto Alegre por Ángel Di María fue real y quedó confirmado con las palabras de su vicepresidente Antônio Brum. Sin embargo, el entorno de ‘Fideo’ rechazó cualquier posibilidad de que llegue al fútbol brasileño. ¿Por qué? Por Rosario Central.

El campeón del mundo con la Selección Argentina sólo le interesa jugar en Central en Sudamérica, de acuerdo a las palabras de Brum. Gremio estuvo interesado en su llegada para revolucionar nuevamente el mercado brasileño, tal como hizo hace un año cuando anunció la llegada de Luis Suárez. Sin embargo, se encontraron con una contundente respuesta de parte de ‘Angelito’.

En una entrevista para el podcast Um Assado Para…, Antônio Brum reconoció que buscó la llegada de Ángel Di María para este 2024. Hubo contactos con el entorno del jugador, pero admitió que se encontró con una rápida respuesta negativa, que provocó que desistan de su contratación.

“Sobre Di María: no hay nada. Tengo que dejarlo claro para no crear falsas expectativas. […] Efectivamente hubo contacto, pero desde el lado del futbolista nos dijeron que no jugaría en Brasil: ‘En Sudamérica sólo jugará en Rosario Central, el club que ama’. Y ni siquiera hablamos con él, solo con quienes lo representan“, reveló el dirigente del ‘Tricolor’.

A Di María le quedan seis meses con Benfica y se acerca a Rosario Central

Las palabras del vicepresidente de Gremio no hacen más que ilusionar a todos los hinchas de Rosario Central con la vuelta de Di María. La situación de ‘Fideo’ es clara: le quedan seis meses de contrato con Benfica, aunque no hay mayores novedades sobre una posible renovación. Esto permitiría que, una vez termine su contrato, pueda retornar al fútbol argentino.

De todas maneras, al ya entrar en los últimos seis meses de su contrato con Benfica, Di María puede escuchar ofertas de cara a la segunda parte de 2024. Si su intención es esperar un poco más y continuar en Europa, la posibilidad de verlo con la camiseta ‘canalla’ quedará trunca, al menos por ahora.

La ventaja que tiene Central es que, al estar clasificado a la Copa Libertadores y si logra hacer una buena fase de grupos, Di María podría llegar para unos hipotéticos octavos de final si decide volver. Por el momento, no hay una decisión del último campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

Gremio va en busca de otro argentino

La directiva de Gremio trabaja para compensar la dura salida de Luis Suárez. La idea con Di María era volver a tener una figura sudamericana de renombre a fin de que pueda ser un líder en el vestuario. Sin embargo, desechada esta chance, ahora deben buscar por otro lado.

Mientras tanto, ante la necesidad de contratar un goleador que supla al delantero uruguayo, según revelan el diario Globo, Rogelio Funes Mori estaría cerca de ser nuevo refuerzo del ‘Tricolor’ de Porto Alegre. Desde el club buscan cerrar rápido su llegada para que pueda empezar la pretemporada con el primer equipo cuanto antes.