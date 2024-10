Ariel Holan tiene chances de volver a dirigir en el fútbol argentino

En los últimos días, Ariel Holan fue despedido de su cargo al frente de Barcelona de Guayaquil tras lo que fue la durísima goleada contra El Nacional por el torneo ecuatoriano. A raíz de su salida, el entrenador argentino de 64 años comenzó a buscar un nuevo rumbo para retomar con su carrera. Y apareció un equipo que lo desea.

El ex entrenador de Independiente, con quien obtuvo la Copa Sudamericana en 2017, aparece en la órbita de Banfield. Si bien el elenco que tiene su estadio situado en la intersección de las calles Peña y Arenales continúa teniendo a Gustavo Munúa en el cargo, los flojos resultados lo ponen contra las cuerdas.

La institución presidida por Matías Mariotto, quien asumió tras imponerse en los comicios con el 53.60% de los votos, está pensando en lo que será el próximo año y Holan es el principal apuntado para llegar a la dirección técnica. Pero para ello deberá darse una reunión entre las partes.

En lo que fue su último paso al frente del elenco de Guayaquil, el oriundo de Lomas de Zamora dirigió en 22 cotejos entre el 22 de abril y el 10 de octubre de 2024, donde consiguió 10 triunfos, 4 empates y 8 derrotas, con un total de 28 goles a favor y 27 en contra.

Ariel Holan es candidato para ser el nuevo DT de Banfield. (Getty Images)

Walter Erviti es otro de los candidatos en Banfield

Más allá de que el presidente electo Matías Mariotto tiene devoción por la figura de Ariel Holan, a quien quiere tener como próximo entrenador, tendrá una reunión con otro candidato que conoce muy bien al club: Walter Erviti.

Si bien antes de las elecciones dialogó con el ex mediocampista que fue campeón del Apertura 2009, para que pueda darse el arribo de cualquiera de los mencionados, primero tendría que darse la salida de Gustavo Munúa, a quien en Banfield no quieren destituir porque la compleja situación económica que atraviesan no les permite abonar la rescisión contractual.