Desde que agarró la titularidad, reemplazando ni más ni menos que a un histórico como Sebastián Torrico, Augusto Batalla se convirtió en una pieza clave en San Lorenzo, a tal punto que el entrenador Rubén Darío Insua lo nombró como primer capitán del equipo.

Si bien hubieron rumores de que River, club dueño de su pase iba a hacer uso de la cláusula de repesca, la realidad marca que el arquero de 27 años respetará su contrato con el Ciclón, que finaliza en diciembre de este año, sin opción de compra.

En el programa ESPN Playroom, con Miguel Granados, Batalla fue consultado por su presente futbolístico, y allí explicó: “En San Lorenzo, sin dudas, encontré mí lugar en el mundo. No solamente por lo que se ve el fin de semana, sino por lo de todos los días. Me siento respetado, querido y cuidado. Mí proceso en San Lorenzo es el más feliz de mí vida”.

Además, le agradeció públicamente a Néstor Ortigoza por ayudarlo en la adaptación al grupo: “Fue el primero que se me acercó cuando llegué. El club estaba complicadísimo, él me agarró de la mano y me dijo: ‘Así son las cosas, necesito que me ayudes con esto’. Sin dudas que mí presente en el club, gran parte es gracias a Néstor”.

Los números de Augusto Batalla en San Lorenzo

Vale destacar que, durante sus tres temporadas en San Lorenzo, Augusto Batalla ya acumula un total de 57 partidos con la camiseta del Ciclón en los cuales recibió 33 goles en contra y mantuvo la valla invicta en la impresionante suma de 34 encuentros.

Cuánto cotiza el pase de Augusto Batalla actualmente

Si bien River pedía en diciembre del 2022 un total de un millón de dólares por el pase de Augusto Batalla, en la actualidad el valor del arquero de San Lorenzo estaría cerca de los 3.5 millones. Sin embargo, desde el Millonario podrían bajar un poco sus pretensiones.