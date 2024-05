A pesar de que resta un mes para que se abra el mercado de pases en el fútbol argentino, alrededor de Boca Juniors ya corren las especulaciones. Por los elogios de Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, a Adam Bareiro se lo asocia al club de La Ribera para el segundo semestre del 2024.

El delantero tiene una enorme actualidad en San Lorenzo, en dónde es la gran figura del equipo, además del goleador. Néstor Ortigoza confirmó que su cláusula de rescisión es de 3,5 millones de dólares y la cifra hace que Boca tenga buenas chances de ficharlo, si es que el paraguayo lo desea.

En medio de los rumores, River Plate apareció en los últimos días como otro posible contrincante para quedarse con el atacante de 27 años. Sin embargo, Rodney, el hermano de la estrella del Ciclón, le aconsejó que no firme con ninguno de los dos.

“Él se siente honrado que suene su nombre para Boca o River, pero yo le hice saber que la presión va a ser grande. Le dije: ‘Vendiste la imagen que sos muy hincha de San Lorenzo, que lo querés mucho y te besaste el escudo. No es una decisión fácil“, compartió Rodney en diálogo con Versus.

Y luego reveló la opinión que le entregó a Adam: “Es más, como hermano mayor le voy a dar un consejo. Si hay una oferta similar de afuera, le diría que se vaya afuera antes que a Boca o River. Es una opinión muy particular por el amor que le tengo a mi hermano, por el miedo a la violencia verbal de las redes. Sabemos cómo se maneja el fútbol en algunos aspectos. No es mentira, no es un tabú. El fanatismo extremo lleva a otras cosas. Es una opinión personal“.

Además, confirmó que el delantero mantuvo charlas con Román: “Me contó que una vez lo llamó Riquelme y conversaron. Pero de ahí que se concrete. No es fácil una transferencia. Cuando se da, es un motivo de orgullo y satisfacción. Le dije mirá con quién hablás, con Riquelme, Tinelli. Sos un privilegiado, cuidá eso“.

Los números de Bareiro en San Lorenzo

Adam Bareiro lleva 115 partidos disputados con la camiseta de San Lorenzo. Hasta el momento, acumula 39 goles y 6 asistencias. Además, fue amonestado 42 veces y lo expulsaron en 1 oportunidad.