Carlos Tevez ya le comunicó a la dirigencia de Independiente que pase lo que pase el próximo domingo en la visita a Platense por la segunda fecha de la Liga Profesional, dirigirá su último partido en Independiente. Así las cosas, el club deberá comenzar a buscar un nuevo entrenador cuando apenas se lleva disputada una jornada del certamen.

Según confirmó Germán Alcain en TyC Sports, el técnico se desgastó mucho en las últimas semanas, no solo por la acumulación de malos resultados y el mal clima con los hinchas, sino también por la atmósfera que se vive en el club más allá de lo futbolístico sumado a los episodios de salud con los que tuvo que lidiar recientemente.

“Obviamente el funcionamiento del equipo influyó, porque con toda la furia se pueden rescatar tres, cuatro rendimientos. Él entendió que en este momento no lo puede revertir y que no puede cambiar su manera de pensar, de vivir en día a día. Entonces decidió comunicarle a Grindetti que va a dar un paso al costado”, expresó el periodista.

La decisión de Carlos Tevez no se tomó de un día para el otro, sino que era algo que venía meditando junto a su círculo íntimo, razón por la cual ya desde la derrota en el debut de la Liga Profesional ante Talleres, con derrota 3-1 como local, se esperaba que pudiera presentar la renuncia en cualquier momento.

¿Interna en el plantel?

El periodista Germán García Grova completó la información apuntando a uno de los referentes del plantel de Independiente. “Yo sé que no estaba tirando para adelante. De manera interna, el grupo se estaba dando cuenta. Cuando vos necesitás que todos tiren para adelante y te das cuenta que uno, en el que vos confiabas, no empuja de la misma manera, algo pasa. De esto me hago cargo yo”, dijo en TyC Sports.

Noticia en desarrollo