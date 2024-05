En el mundo del fútbol y del deporte en general sigue retumbando la noticia del fallecimiento de César Luis Menotti, una de las personalidades más importantes de todos los tiempos. Es que el Flaco no solamente condujo a la Selección Argentina hacia su primer título mundial sino que, al mismo tiempo, encabezó una filosofía de juego que se mantiene hasta hoy.

En ese contexto, Menotti, que murió este domingo a los 85 años de edad, supo coincidir repetidamente con el mismísimo Diego Armando Maradona. Un astro con el que pasó por diversas etapas, sensaciones y sentimientos. Alguien que, pese a sufrir un trago amargo por parte suya en el comienzo de su carrera, lo terminó valorando.

Maradona, afuera del Mundial 78

Una decisión muy complicada.

Es que Menotti tomó la determinación de excluir a Maradona de la lista definitiva para la Copa del Mundo de Argentina 1978 que derivó en la coronación de la Albiceleste. Esto, como no podía ser de otra manera, generó una profunda tristeza en un joven que posteriormente se terminaría desquitando ocho años más tarde, en México 1986.

“Yo creo que podría haber jugado el Mundial 78. Estaba afilado como nunca estuve. Pero bueno, son cosas que pasan, qué sé yo. Lloré mucho, ni siquiera cuando pasó lo del 94 con el doping lloré tanto. Yo a Menotti no lo perdoné ni lo voy a perdonar nunca por aquello”, supo exteriorizar Pelusa sobre aquel dolor acontecido por la decisión del Flaco.

Pero la admiración prevaleció a pesar de todo: “A mí no se me borra la imagen que tengo del Flaco, de su sabiduría para saberme llevar. Lo peor de todo fue cuando volví a mi casa porque parecía un velorio. Lloraban mis viejos y mis hermanos. Me decían que yo era el mejor de todos, que no me preocupara porque iba a jugar cinco Mundiales”.

Menotti y Maradona, juntos en Barcelona

Una relación de muchos años.

Inclusive, un puñado de años más tarde, Menotti y Maradona coincidieron en uno de los clubes más importantes y poderosos del mundo como Barcelona. Y, si bien fueron campeones juntos, Diego padeció complicaciones físicas y algunos actos de indisciplina que generaron la bronca de la dirigencia e incluso del propio director técnico argentino.

“Menotti nos dijo que la temporada siguiente conseguiríamos el título pero puso una condición para renovar: vender a Maradona. No quería renovar hasta que vendiéramos a Maradona, nos decía que con él sería imposible aspirar al título y que así no continuaba”, indicó al respecto Anton Parera, máximo ejecutivo del club entre 1978 y 2001. Contundente.

La admiración de Diego pese a todo

Sin embargo, pese a los malos tragos padecidos con Menotti y aunque su único título mundial lo cosechó con Carlos Salvador Bilardo en el banco de los suplentes, Maradona supo repetir que el entrenador que más supo enseñarle fue Menotti. Sí, una demostración de grandeza de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

“El técnico que más me enseñó de todos, por lejos, fue el Flaco César Luis Menotti. De todos los que pasaron por mi vida, fue el que más me marcó”, deslizó Maradona, dejando a varios con la boca abierta. Sin ningún tipo de dudas, un mimo contundente e inolvidable para ese entrenador docente que nos dejó físicamente en la jornada de hoy.

Menotti y Maradona, dos de los íconos más importantes del fútbol argentino.

Maradona, siempre presente para Menotti

En 2022, un año y medio después del fallecimiento de Maradona, Menotti sacó a relucir su cariño hacia Pelusa. Es que lo recordó de una manera muy especial, demostrando que, pese a su partida en noviembre de 2020, seguía estando totalmente presente dentro de su mente. En aquel momento conmovió a propios y extraños.

“A Diego, escuchar, lo escucho siempre. Hablo con él muchas veces. Lo extraño de no tenerlo en una cancha, me despierta el sueño de la aparición de otros jugadores. Y, por otro lado, a veces uno piensa que se podrían haber hecho de otra forma las cosas. No me hago el tonto en la responsabilidad, fui el técnico que más trabajo con él. Seis años trabajé con Diego. Y uno siente eso”, narró.