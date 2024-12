Mientras los jugadores gozan de vacaciones, todo está definido en el fútbol argentino de cara al 2025. En la última semana, la AFA separó a los 30 equipos que afrontarán la máxima categoría en dos zonas y luego sorteó el orden de los enfrentamientos para las dos Copas de la Liga del próximo año.

Los clubes argentinos afrontarán dos copas con definición de enfrentamientos a partidos únicos, al igual que el torneo en el que se consagró Estudiantes de La Plata en este 2024. Así, no habrá campeonato largo en este próximo año.

En ese contexto, el Comité Ejecutivo liderado por Chiqui Tapia oficializó este jueves que las entradas generales en la Primera División del fútbol argentino tendrán un aumento del 33% con respecto al monto actual.

Así, las populares tendrán un costo de 20 mil pesos a partir del fin de semana del 26 de enero, cuando inicie la primera Copa de la Liga del 2025. Además, los jubilados, pensionados y damas pagarán 10 mil pesos, mientras que los menores, 5.500.

También se establecieron los montos para las demás categorías como la Primera Nacional, dónde se pagarán 16 mil pesos las populares, mientras que en la B Metropolitana, 13 mil y en la Primera C, 11.700 pesos.

Publicidad

Publicidad

Las zonas de la Copa de la Liga 2025

Zona A: Argentinos Juniors, Aldosivi, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Boca, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Huracán, Independiente Rivadavia, Newell’s Old Boys, Racing, Unión y Tigre.

Zona B: Atlético Tucumán, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Godoy Cruz, Independiente, Instituto, Lanús, Platense, Deportivo Riestra, River, Rosario Central, San Lorenzo, San Martín de San Juan, Sarmiento, Talleres y Vélez Sarsfield.

Los cruces interzonales de la Copa de la Liga 2025

Estos partidos se disputarán entre los equipos que no formen parte de la misma zona, pero sin ser parte de los emparejamientos (River vs. Boca no pueden volver a enfrentarse, por ejemplo).

Publicidad

Publicidad

Banfield vs. Independiente

River vs. Estudiantes

Vélez vs. Huracán

Barracas Central vs. Godoy Cruz

Independiente Rivadavia vs. Lanús

Atlético Tucumán vs. Newell’s

Argentinos Juniors vs. Instituto

Platense vs. Defensa y Justicia

Unión vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata

Talleres vs. Tigre

Central Córdoba vs. Deportivo Riestra

San Lorenzo vs. Racing

San Martín de San Juan vs. Belgrano

Boca vs. Rosario Central

Aldosivi vs. Sarmiento

Los emparejamientos de la Copa de la Liga 2025

Boca Juniors vs. River Plate

Independiente vs. Racing Club

Huracán vs. San Lorenzo

Newell’s Old Boys vs. Rosario Central

Estudiantes vs. Gimnasia

Independiente Rivadavia vs. Unión

Banfield vs. Lanús

Belgrano vs. Talleres

Argentinos Juniors vs. Platense

Tigre vs. Vélez Sarsfield

Godoy Cruz vs. Instituto

Atlético Tucumán vs. Central Córdoba

Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra

Barracas Central vs. Sarmiento

Aldosivi vs. San Martín de San Juan

El sistema de disputa de la próxima Copa de la Liga

Se trata de un certamen de 30 equipos, con dos zonas de 15 elencos cada una. Cada club disputará 14 partidos contra los rivales de su zona, un compromiso adicional contra su emparejamiento y otro duelo interzonal más a definirse en el sorteo.

Publicidad

Publicidad

Luego, al finalizar la fase de grupos de la Copa de la Liga, los ocho mejores combinados de cada zona clasificarán a octavos de final y chocarán en el estadio del mejor posicionado, formato que se repetirá hasta semifinales de final. Solamente la final será en cancha neutral.

No es un detalle menor que se retomarán los descensos durante la próxima temporada: un equipo perderá la categoría por promedio y otro conjunto lo hará por la tabla general. Paralelamente, dos combinados ascenderán desde la Primera Nacional.

¿Cuándo comienza la Copa de la Liga?

A falta de la confirmación oficial, el puntapié inicial de la primera edición de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina se daría el 23 o el 24 de enero de 2025.

Publicidad