Cómo y dónde votar al hincha de Colón para los premios The Best 2023

Este jueves se dieron a conocer a todos los nominados por FIFA para la ceremonia del The Best, premio que otorga la casa madre del fútbol en distintas categorías del fútbol masculino y femenino por su rendimiento deportivo a lo largo de la temporada.

No obstante, una de las secciones más interesantes de la premiación no está estrictamente relacionada al juego. El galardón a “la mejor afición del mundo” pondera historias únicas de vida en relación al fútbol, la pasión y el sacrificio de los hinchas para alentar a su equipo o su selección, por lo que FIFA escogió tres relatos maravillosos que competirán por el voto popular.

Nominados a la Mejor Afición del Mundo en los Premios The Best 2023

Hincha del Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina); Fran Hurndall (Inglaterra); Miguel Ángel, aficionado del Millonarios (Colombia) son los nominados a la categoría The FIFA Fan Award.

Cómo votar en la categoría de hinchas en los FIFA The Best

En primera instancia, cada usuario que quiera votar en las distintas categorías deberán estar registrados en la página oficial de FIFA. Se puede crear una cuenta rápidamente con un mail y una contraseña, que luego deberá ser confirmada en la casilla de correos mediante un código único.

A través de este enlace (https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/fifa-fan-award) se podrá votar en la categoría a Mejor Afición presionando en los botones “1”, “2” y “3”, siendo el primero el voto que mayor contabiliza.

Una vez seleccionado al nominado, al final de la página se podrá emitir el voto con un solo click y se dará por finalizada la emisión, a la espera del conteo final para conocer al ganador en la categoría The FIFA Fan Award.

¿Cuándo es la gala de los Premios The Best 2023?

La ceremonia de FIFA The Best, que premian los rendimientos de la temporada 2023, todavía no tiene fecha confirmada por parte de la organización. Se espera que sea a mediados de febrero de 2024, cuando se conocerán todos los ganadores.