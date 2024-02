Banfield estuvo cerca de dar el batacazo en el Monumental en el encuentro que finalmente terminó 1 a 1. Con un Marcelo Barovero figura bajo los tres palos del Taladro, el equipo de Julio Falcioni vacunó a River en el segundo remate al arco que tuvo en el partido, a los 86 minutos. Braian Galván sacudió la valla custodiada por Franco Armani y puso el 1 a 0 parcial sobre la hora.

Luego, Pablo Solari pondría cifras definitivas en tiempo de descuento, dejando el 1 a 1 en el marcador final en un partido no apto para cardíacos. Así, en lo que será la sede del Superclásico en menos de una semana, el Millonario no pudo quedarse con el triunfo ante Banfield y dejó varias dudas dentro del Mundo River pensando en el duelo frente a Boca.

Desde el equipo de Falcioni, el autor del gol, Braian Galván, comentó ciertas falencias que notó en el Millonario, que a su vez se las comentó el entrenador del Taladro cuando lo envió a la cancha desde el banco a los 62 minutos.

Ante el micrófono del campo de juego apenas finalizó el partido, Galván no dio vueltas: “Me pidieron que trate de encarar, que busque ganar la espalda de los defensores y de los laterales, porque ellos a la hora de atacar son muy buenos pero para defender son muy distraídos. Y así fue como llegó el gol“, soltó el ex Colón y Colorado Rapids de la MLS. Luego, en zona mixta, Galván fue picante contra River.

La chicana de Braian Galván contra River

Tras haber convertido su gol a River en el Monumental, el primero con la camiseta de Banfield, el volante tucumano chicaneó a los hinchas millonarios presentes en el estadio ubicado en Núñez. “Se quedaron en silencio cuando metí el gol, se sentían mis compañeros. Fue muy lindo“, confesó Galván sin rodeos. Luego, destacó que su familia tiene un fuerte vínculo con Boca y que tuvo una dedicatoria especial en el tanto: “Mi familia está contenta, sí. Se lo dedico a mi abuelo que está en el cielo y era hincha de Boca“.

¿Aprovechará Boca el dato que le aportaron de Banfield?

La problemática de la marca de los defensores laterales de River fue algo que Julio César Falcioni aprovechó en el partido con Banfield, y desde Boca podrían tomar nota al respecto para el Superclásico. Sin embargo, una problemática para el Xeneize en este punto es que poseen escasez de extremos para que sean titulares, por lo que imitar el planteo del Taladro para complicar a River sería difícil.