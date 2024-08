El ex futbolista dio su primera entrevista tras su anuncio. Los detalles del proyecto que tiene, su postura sobre las SAD y el "tapado" que esconde.

La semana pasa Diego Milito anunció que será candidato a presidente de Racing y tras el terremoto que generó su postulación, este lunes dio su primera entrevista. El ex futbolista dialogó con Juan Pablo Varsky en Clank! y dejó varias definiciones sobre lo que será su proyecto.

“Ahora tomo este gran desafío con gran responsabilidad, entiendo que es un rol muy grande, pero es un desafío y en mi vida fue de desafíos. Sentía que era el momento ideal para involucrarme, para llevar a Racing a otro nivel, a nivel mundial que es el sueño que tengo y el que tienen todos los hinchas”, señaló.

El ídolo de la Academia contó que desde su anuncio ha recibido mensajes de aliento de varios de sus ex compañeros y amigos y hasta del presidente de FIFA Gianni Infantino.

Entre las polémicas que se suscitaron alrededor de su anuncio, el principal estuvo vinculado al tema de las SAD y por eso, Milito se encargó de dejar en claro su postura: “Entiendo que es una discusión que está arriba de la mesa y mas temprano que tarde se seguirá hablando del tema. Administrándolo bien, Racing tranquilamente puede ser un caso de éxito, pero con una buena administración“.

En este sentido, insistió: “Creo que Racing no debe transformarse en una Sociedad Anónima, creo que un club bien administrado con profesionales en cada área es seguramente modelo de éxito y lo hemos visto en muchos lugares”. Es así que remarcó ejemplos como el de Sevilla y puso a la gestión de Monchi como un camino a copiar.

“Creo en los equipos de trabajo y en profesionales en cada área. Hay que identificar bien el rol de cada uno. A veces el dirigente se mete en lugares que no debería. El dirigente debe estar por encima, bajar la línea del club y dejar que los profesionales de cada área tomen la decisión y vos evaluarlas. Ese creo que es el modelo que hay que llevar adelante”, puntualizó.

A la hora de señalar en concreto qué cambios llevaría adelante si gana las elecciones que deben realizarse a fin de año, hizo hincapié en las obras que deben realizarse: “A mí lo que me quita el sueño es la infraestructura. Si no se invierte no se puede avanzar o crecer. Hay que invertir en una infraestructura acorde a nuestro escudo, a nuestra camiseta y hoy creo que Racing está lejos del potencial que tiene”.

“La Primera hoy no tiene donde entrenar, el estadio es otro de los sueños que uno tiene, llevarlo a otro nivel. El Cilindro es hermoso, lindísimo, pero necesita ser aggiornado. El fútbol ha evolucionado tanto, lo vemos con River, el salto que ha pegado, el impacto que tiene”, insistió.

Por otro lado, Milito contó que ya ha charlado con varios colegas suyos que han dado el salto a la dirigencia como Artime en Belgrano, Juan Sebastián Verón en Estudiantes o Gonzalo Belloso en Rosario Central, e incluso con Juan Román Riquelme, con quien adeuda una reunión.

A su vez, adelantó que revivirá un espacio para manejar el fútbol dentro de Racing: “Vamos a crear la secretaría técnica nuevamente con un director deportivo que ya lo tengo en la cabeza. No lo voy a decir por el momento. No quiero dar muchos detalles, pero será una linda sorpresa. Los hinchas de Racing lo conocen muy bien”.

Con respecto a la gestión actual de Víctor Blanco, con quien trabajó cuando él se desempeñó como mánager, criticó que “falta cierta organización y profesionales en algunas áreas”. Además, reveló que antes de anunciar su candidatura le envió un mensaje al actual presidente, pero no recibió respuesta.