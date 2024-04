Los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2024 llegaron a su fin y se conocieron a los cuatro clasificados para las semis: Argentinos Juniors, Estudiantes, Vélez y Boca buscarán alcanzar el partido por el título a partir del próximo fin de semana.

Además de confirmar el cronograma, las autoridades de la Liga Profesional están ultimando detalles para definir las sedes que albergarán los dos encuentros previos a la final de la Copa.

Según pudo averiguar BOLAVIP, el cruce entre Boca y Estudiantes se llevaría a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, el mismo que fue sede del Superclásico del domingo por cuartos de final. En segunda instancia, también corre la posibilidad de que el duelo se desarrolle en el Estadio La Pedrera de San Luis.

A su vez, choque entre Vélez y Argentinos Juniors ya tendría definido su estadio: según informó ESPN, el clásico se jugará en el Estadio San Nicolás de los Arroyos, ubicado en la Provincia de Buenos Aires. De confirmarse, los equipos no harían un gran recorrido para disputar las semifinales.

Cuándo se juegan las semifinales de la Copa de la Liga

Estas semifinales se disputarán el próximo fin de semana, del sábado 27 y domingo 28 de abril. Por su parte, la final se jugará una semana después, el domingo 5 de mayo, con estadio a confirmar.

Así quedaron las semifinales de la Copa de la Liga Profesional

Argentinos Juniors vs. Vélez

Estudiantes de La Plata vs. Boca

Aún no están confirmadas las sedes de estos encuentros, aunque el cruce entre Argentinos y Vélez se disputaría en San Nicolás. Por otro lado, el partido entre Estudiantes y Boca sería en el Mario Kempes de Córdoba o en San Luis.

Todos los campeones de la Copa de la Liga

2020 – Boca Juniors vs. Banfield

2021 – Colón vs. Racing

2022 – Boca Juniors vs. Tigre

2023 – Rosario Central vs. Platense