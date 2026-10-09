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Torneo Clausura

Dónde ver EN VIVO Barracas Central vs. Huracán por la fecha 12 del Torneo Clausura: TV y streaming online

Barracas Central y Huracán se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Barracas vs. Huracan, Torneo Clausura
Barracas vs. Huracan, Torneo Clausura

Barracas Central recibe a Huracán este sábado 10 de octubre en el Estadio Claudio Chiqui Tapia por la 12ª jornada del Torneo Clausura.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs
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Por dónde ver el partido

  • Argentina: ESPN, ESPN Premium

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Barracas Central ganó 3-2 como visitante ante Atlético Tucumán. El conjunto marcha 8° con 15 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Independiente Rivadavia.

Huracán viene de ganar 1-0 como local ante Aldosivi. El equipo ocupa el puesto 4 con 19 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante River Plate.

El historial entre Barracas Central y Huracán

Barracas Central y Huracán se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 4 triunfos de Barracas Central, 2 de Huracán y 4 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/06/2026Barracas Central vs. Huracán1-0Copa Argentina
24/03/2026Huracán vs. Barracas Central0-0Liga Profesional Argentina
17/11/2025Barracas Central vs. Huracán1-1Liga Profesional Argentina
04/05/2025Huracán vs. Barracas Central0-1Liga Profesional Argentina
04/06/2024Barracas Central vs. Huracán0-2Liga Profesional Argentina
17/03/2024Barracas Central vs. Huracán1-0Liga Profesional Argentina
31/10/2023Huracán vs. Barracas Central0-0Liga Profesional Argentina
18/02/2023Huracán vs. Barracas Central2-0Liga Profesional Argentina
13/09/2022Huracán vs. Barracas Central1-1Liga Profesional Argentina
11/04/2022Huracán vs. Barracas Central1-2Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Gimnasia vs. Atlético Tucumán — viernes 9 de octubre, 18:00 hs
  • Instituto vs. Boca Juniors — viernes 9 de octubre, 19:30 hs
  • Unión vs. Defensa y Justicia — viernes 9 de octubre, 21:45 hs
  • Central Córdoba vs. Estudiantes — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
  • Tigre vs. Banfield — sábado 10 de octubre, 19:15 hs
  • River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs
  • San Lorenzo vs. Deportivo Riestra — domingo 11 de octubre, 14:45 hs
  • Rosario Central vs. Independiente Rivadavia — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Platense vs. Argentinos Juniors — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Racing vs. Belgrano — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
  • Talleres vs. Independiente — domingo 11 de octubre, 21:30 hs
  • Lanús vs. Vélez — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
  • Gimnasia de Mendoza vs. Newell's Old Boys — lunes 12 de octubre, 18:30 hs

En síntesis

  • Barracas Central y Huracán se enfrentan este sábado 10 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN y ESPN Premium.
  • Barracas Central suma 15 puntos en el torneo.
  • Huracán suma 19 puntos tras vencer a Aldosivi, River Plate y Racing.
Redacción Bolavip
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