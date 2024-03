Boca Juniors no tiene ningún futbolista convocado a la Sub 17 ni a la Sub 20 de la Selección Argentina juvenil. En el último torneo de reserva la Herroneta, asiduo concurrente al palco de Juan Román Riquelme, finalizó en la posición número 17 del certamen. Pero Toti no seas malo, no te olvides que salió campeón de la última Libertadores Sub 20… Es cierto, pero la mitad de esos pibes quedaron libre, rara situación, ¿será por reclamarle al Chelo Delgado un premio económico que nunca se cumplió?

Las grandes apariciones en la primera división del club son de la tarea de Oscar Regenhard, Víctor Marchesini y Topo Luquez, de la gestión anterior. Vamos a los nombres: Exequiel Zeballos, Luca Langoni, Vicente Taborda, Valentín Barco y Aaron Anselmino, entre los más destacados, más los ya consagrados integrantes de la MVA de Miguel Russo, como Alan Varela, Cristian Medina y Agustín Almendra, como así también Nicolás Valentini o Marcelo Weigandt. En el camino se fueron libres Nahuel Molina, la pérdida más dolorosa por su explosión deportiva, agregado a su valor económico, Eros Mancuso (hoy figura en Estudiantes), y Manuel Roffo, héroe de Instituto y uno de los mejores arqueros del torneo.

De los productos auténticos de la gestión Riquelme, la mejor promesa que era el pibe Francisco Barido, que se fue por la patria potestad a la Juventus. Entonces al ídolo se le abre otro frente: una vez recogidos los frutos del trabajo en inferiores de la gestión anterior, debe empezar a generar cracks de la cantera que puedan llegar a la primera de la mano de Barijho, Soñora, Pico, Giunta y compañía, para que lo del Boca predio no sea sólo un lindo slogan.