La situación económica de Argentinos Juniors es crítica y no se descartan medidas desesperadas en La Paternal para generar ingresos y fortalecer el patrimonio del club.

Argentinos Juniors no ha tenido ni un minuto de paz desde el resbalón en la definición por el título de la Tabla Anual. Desde aquella caída como local ante Huracán, solo han sido malas noticias para el Bicho. Mejor dicho, ese golpe quitó la tapa y abrió la caja de Pandora en La Paternal. Ahora, información que circula en el fútbol argentino plantea la posibilidad de que dos referentes del plantel de Argentinos sean vendidos, o más bien rematados, a Boca Juniors y River Plate.

Enfrentado a una crisis económica e institucional, sumada a la reciente inhibición por los próximos tres mercados de pases, el Bicho necesita juntar fondos de todas las maneras posibles, y la opción más concreta es vender a sus jugadores más valiosos. Así, el Tifón de Boyacá podría presentar un plantel muy distinto de cara a la Copa Libertadores 2027. Sin embargo, ese parece ser el menor de los problemas para el Bicho, que está con el agua al cuello y busca la manera de sobrevivir en el día a día.

Según información de Esteban Edul y Germán García Grova, Argentinos Juniors se comunicará con River Plate para ofrecerle a su defensor central, Francisco Álvarez, a quien el Millonario ya sondeó en mercados de pases anteriores.

Ante tal necesidad, el Bicho podría bajar el precio de uno de los mejores defensores del fútbol argentino, y River tendría la posibilidad de reforzar uno de los puestos más cuestionados de su plantel, donde no cuenta con muchas variantes más allá de Lucas Martínez Quarta.

Francisco Álvarez marca a Ángel Correa.

¿Un ex River a Boca?

Además, de acuerdo con lo que informó Esteban Edul en ESPN F12, podría haber un llamado entre Cristian Malaspina y Juan Román Riquelme por Hernán López Muñoz, un jugador al que el presidente de Boca elogió en más de una oportunidad y que podría convertirse en el refuerzo estrella del Xeneize para la próxima Libertadores.

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Además, el pasado de López Muñoz en River y el aparente rencor entre ambas partes le agregarían un condimento extra a su posible llegada a La Boca.

Que Argentinos Juniors considere, por decirlo de alguna manera, rematar a López Muñoz, confeso hincha del Bicho e hijo pródigo del club, demuestra la gravedad de la crisis en La Paternal y confirmaría que no hay movimiento demasiado extremo que la dirigencia no esté dispuesta a considerar.

Otras posibles salidas en el Bicho

Puede que Álvarez y López Muñoz no sean los únicos candidatos a dejar la institución. Según Edul, jugadores como Diego Porcel y Tomás Molina también podrían emigrar.

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Brasil emerge como un posible destino para el joven delantero de 21 años, mientras que Molina (31), goleador del Torneo Apertura 2025, podría ser transferido a un equipo de Asia, con las ligas de países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos entre las principales opciones.

Las vueltas de la vida llevaron a que el Semillero del Mundo luzca como la feria americana del fútbol argentino, donde todos los jugadores del plantel del Bicho tienen precio y están a la venta.

En síntesis

Argentinos Juniors , inhibido por tres mercados , ofrecería a Francisco Álvarez a River Plate .

, inhibido por , ofrecería a a . También ofrecería a Hernán López Muñoz a Boca Juniors.

a Boca Juniors. Diego Porcel (21 años) podría ir a Brasil y Tomás Molina (31) a Asia.