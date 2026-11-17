El Bicho de La Paternal sufrió una fuerte sanción en la previa de los playoffs del Torneo Clausura y de cara a la próxima Copa Libertadores.

La grave crisis económica e institucional que atraviesa Argentinos Juniors sumó un nuevo capítulo tras conocerse la fuerte sanción de la FIFA al club de La Paternal. Los problemas se agigantan al llegar poco después de la dolorosa derrota en la última fecha del Torneo Clausura y cuando el Bicho se prepara para un mercado de pases clave antes de la Copa Libertadores 2027.

Sin embargo, a menos que Argentinos Juniors salde su deuda, no podrá reforzarse en el próximo mercado de pases de verano, el más importante del año y en la antesala del máximo trofeo continental.

De acuerdo con la información de Germán García Grova, la FIFA inhibió a Argentinos Juniors por los próximos tres mercados de pases (verano 2027, invierno 2027 y verano 2028). El club de La Paternal fue notificado en las últimas 72 horas de la dura medida. Así, Argentinos Juniors se suma a la larga lista de clubes del fútbol argentino que atraviesan un duro pasar en materia económica e institucional.

Cómo puede Argentinos Jrs levantar la inhibición

Hay una salida a este nudo para el Bicho. Debido a la naturaleza de la sanción, que responde a compromisos impagos, la inhibición se levantará en cuanto el club salde su deuda.

Nicolás Oroz, capitán de Argentinos Juniors.

La gran incógnita es cómo hará la dirigencia de Cristian Malaspina para conseguir los fondos y levantar el bloqueo que le impide al Bicho reforzarse. Argentinos Juniors podría incorporar nuevos jugadores al plantel, siempre y cuando lleguen a La Paternal en condición de libres.

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Escenario de crisis en La Paternal

La inhibición llega días después de que el plantel del Bicho suspendiera su práctica del pasado sábado debido a la falta de pagos. Según pudo saber BOLAVIP, los pagos pendientes con los futbolistas y otros empleados del club incluyen hasta cuatro meses de sueldos adeudados. El Semillero del Mundo se encuentra en una situación crítica.

Cómo sigue la agenda de Argentinos

Resulta increíble pensar que Argentinos Juniors haya estado tan cerca de consagrarse campeón de la Tabla Anual en este contexto y que aún pueda hacerse con el Torneo Clausura. Argentinos Juniors recibe a Independiente el próximo sábado 21 de noviembre a las 17:00 en el Estadio Diego Armando Maradona por los octavos de final. En medio de las tensiones en las tribunas y puertas adentro, el horno no va a estar para bollos en La Paternal cuando el Rojo visite al Bicho.

Duros golpes en el 2026

Las recientes eliminaciones y dolorosas derrotas como local se acumulan y generan mucha tensión en el ambiente. Solo en 2026, el Bicho fue eliminado de la Copa Libertadores en la fase previa por Barcelona de Guayaquil, de la Copa Argentina por Midland en los 32avos de final y del Torneo Apertura por Belgrano en semifinales.

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Todas estas eliminaciones fueron por penales y dos de ellas se produjeron en su propia casa. La última caída ante Huracán, cuando el Bicho definía el título de liga, fue la gota que rebalsó el vaso. Así llega a los octavos de final del Clausura, donde el equipo de Nicolás Diez no tendrá margen de error.

En síntesis