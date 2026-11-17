Este viernes comienzan los enfrentamientos para definir los 8 lugares de los cuartos de final, rumbo al título.

Este fin de semana se disputan los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Con cruces picantes y con muchos condimentos, los partidos se repartirán en 5 días para abarcar de la mejor manera y definir los clasificados a los cuartos de final. En ese contexto, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial para conocer de antemano los resultados finales.

Cabe recordar que el lado izquierdo de la llave está compuesto por: Instituto – Huracán y en paralelo se medirán River – Lanús. A su vez, se cruzarán Argentinos Juniors – Independiente, mientras que lo propio harán Vélez – Belgrano. En contraparte, del lado derecho, Rosario Central – Gimnasia (M) y también están Defensa – Barracas. Por último, Boca – Independiente Rivadavia, además de Gimnasia LP – Newell’s.

La Inteligencia Artificial.

El pronóstico de la IA para los octavos de final

En orden cronológico, la Inteligencia Artificial no titubeó y sobre el encuentro en el José Amalfitani reveló: “Vélez 2-1 Belgrano”. No conforme con ese adelanto, se mudó a Florencio Varela y agregó: “Defensa y Justicia 1-0 Barracas Central“. A continuación, se fue al Diego Armando Maradona y también pronosticó: “Argentinos Juniors 2-0 Independiente“.

Siguiendo con el análisis exhaustivo, la tecnología confirmó a uno de los candidatos cuando soltó: “Rosario Central 2-0 Gimnasia (M)“. En ese momento, pensó en lo que ocurrirá en el Estadio Monumental y sentenció: “River 2-1 Lanús“. Además, se la jugó con una serie igualada y tiró: “Instituto 1-1 Huracán (Instituto por penales)“.

River se aseguró la cuarta posición de la Zona B.

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Los últimos dos cruces no fueron un problema para la herramienta. El duelo que se jugará en el Bosque tiene dueño y será: “Gimnasia y Esgrima de La Plata 1-0 Newell’s”. Por último, el próximo miércoles La Bombonera será testigo de un partido clave post final de Sudamericana. “Boca 2-0 Independiente Rivadavia“, adelantó la IA sin dudar de su opinión.

Los futbolistas de Boca. (Getty Images)

Según la IA, cómo quedarían los cruces de cuartos de final

Instituto – River

Argentinos – Vélez

Rosario Central – Defensa y Justicia

Boca – Gimnasia y Esgrima de La Plata

La llave final del Torneo Clausura 2026

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)

Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)

Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)