A lo largo de la historia del fútbol, la Argentina siempre ha tenido un lugar especial que trasciende fronteras. No solo por su color o la pasión que tienen los hinchas, sino también por cómo se transmite el mismo a través de la radio o la televisión.

Con una magia propia que no se encuentra en otros países, a lo largo de los años han surgido diversos relatores que se lograron meter en el inconsciente colectivo de los argentinos gracias a míticas frases que todos solemos repetir una y otra vez.

A modo homenaje o repaso nostálgico por la infancia y el presente futbolero de todos los argentinos, en Bolavip recopilamos las grandes voces que con sus latiguillos iluminan hasta el partido más aburrido que pueda tener el fútbol.

“Tatan Tatan” – Walter Nelson

Siendo uno de los históricos relatores del fútbol y boxeo argentino, el destacado periodista que se destacó en televisión y radio hizo célebre la frase “Tatan tatan” que representa el momento previo a que un jugador pueda convertir una situación clara de gol.

A su vez, el relator nacido en Uruguay de 73 años logró inmortalizar el “partido liquidado” cuándo un partido ya estaba resuelto antes de tiempo. Esto, por supuesto, luego de una pregunta a su comentarista: ¿Lo digo o no lo digo?

“Cantalo Cantalo” – Sebastián Vignolo

Con una personalidad que lo distinguió siempre, el conductor que la rompió en Fútbol Para Todos y que hace más de quince años lleva adelante el ciclo de Fútbol 90 logró imponerse en el mercado con su reconocido “Cantalo cantalo” que aún hoy utiliza para anticipar el gol.

A su vez, en caso de que la pelota no entre, Vignolo también dejó una huella en el fútbol con el “no lo grite, no lo cante, no se abrace…” que representa a la perfección el sentimiento del hincha al no poder celebrar.

“Es un buen momento” – Mariano Closs

Siendo para muchos el mejor relator del fútbol sudamericano desde hace un tiempo, ha relatado tanto para el país como para los Estados Unidos y Sudamérica, Closs ha instalado varias frases en la cabeza de la gente con su creatividad.

Desde el “es un buen momento” para anticipar al espectador de una posible situación de gol hasta el “Y bien amigos” con el que retoma el transcurso del partido. Otra de sus grandes frases fue el grito de “Seneme” (ex presidente de la Comisión de Árbitros de CONMEBOL) ante una infracción mal cobrada.

“Shut UP” – Marcelo Araujo

Sin lugar a dudas el padre de gran parte de todos los relatores en la actualidad. Con una creatividad incalculable que enamoró a todos, Araujo fue quién puso gran parte de los apodos del fútbol argentino, el relator callaba con esta frase a Macaya cuándo llegaba una situación de gol.

“Para que te traje” – Bambino Pons

Líder absoluto de las transmisiones de Premier League en la Argentina, el relator que marcó una era popularizó esta irónica frase que se utiliza cada vez que alguien hace algo mal. La misma suele utilizarse cuándo un jugador erra un gol insólito.

Además de esto, Pons se hizo internacionalmente conocido por su cantos y reversiones de hits increíbles con cada gol que se daba en la Premier. Algo que hoy en día hace a capella ya que por derechos de autor debió sacar las pistas de las transmisiones.

“Ahí está… Ahí está” – Pablo Giralt

Siendo una de las voces más importantes del fútbol argentino, el hombre que conquistó a todos condimentando los partidos de la Selección durante los últimos años logró destacarse con este gran aviso previo a cada gol.

Sumado a esto, Pablo Giralt es uno de los relatores que más emoción le pone a sus comentarios durante el partido. Hecho que lo ha llevado a viralizarse en reiteradas ocasiones durante el último tiempo.

“Barrilete cósmico” – Víctor Hugo Morales

Palabras mayores a la hora de inmortalizar un relato. Autor de la mítica narración del gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en la Copa del Mundo, el uruguayo sentó las bases de los comentarios deportivos y siempre fue una fuente inagotable de reflexiones y frases célebres.

Vale destacar que, en una época en la que todo se mantenía muy encasillado, Víctor Hugo Morales tomó la posta de José María Muñoz para seguir creando el estilo radial deportivo que se conoce hoy en día.

“Veo veo”- Federico Bulos

Parte de la nueva generación de relatores, Bulos comenzó a destacar bajo el ala de Sebastián Vignolo en Minuto 90 para luego aprovechar su oportunidad y comenzar a ganarse un lugar con los partidos más importantes del fútbol argentino.

Con su ya popular “veo veo”, Bulos anticipa cada situación clara de gol para prenderse con todo al grito sagrado. Sin embargo, si el jugador falla automáticamente llega un “se lo perdió” que se extiende en la última o para acentuar lo increíble de la situación.

“Tremendo ñoca” – Julián Bricco

Dueño absoluto del ascenso argentino, Bricco ganó desde la pantalla de TyC Sports un lugar espectacular en la cabeza de todos. Con el “tremendo ñoca” para celebrar el arte del fútbol, el relator también popularizó frases como “lo viste” para gambetas o lujos.

“Que viva el fútbol” – Rodolfo De Paoli

Uno de los líderes de la nueva generación de relatores, el también DT de fútbol se ha metido de lleno en la escena con frases memorables que se repiten constantemente en cada partido de barrio o grupo de amigos.

Así como instaló el “que viva el fútbol” que nació con Pisculichi en el River de Gallardo, también popularizó el “aguante corazón aguante” o la cuenta regresiva a la hora de patear un penal para poder gritar el posterior gol.

“Soltá el celular” – Miguel Simón

Destacado por el fútbol europeo, el actual relator de ESPN es uno de los relatores más respetados de la actualidad gracias los a modismos y análisis que tiene en cada partido que le toca narrar. Con su frase hace referencia a los tiempos modernos en donde la gente se distrae con el teléfono durante un partido.

“Pero qué distinguido” – Jorge Barril

Ganado terreno a pasos agigantados en las transmisiones del fútbol argentino e internacional, el conductor radial que se destaca en ESPN suele utilizar el “que distinguido” para celebrar alguna buena acción de un jugador dentro del campo.