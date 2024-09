Es una de las promesas del fútbol argentino, integra la Selección Sub 20 y se cambió su apellido: el motivo

El fútbol argentino está lleno de historias de vida particulares y hasta emocionantes. En esta ocasión, una de las figuras emergentes de Argentinos Juniors, y futbolista de la Selección Argentina Sub 20, Tobías Palacio decidió cambiarse su apellido. Ahora, es Tobías Ramírez Cardozo, una decisión de vida en honor a su padrastro, Sebastián.

La decisión y el motivo fueron comentados por el propio jugador de 17 años en una charla con el canal oficial de Argentinos Juniors. Según contó, el trámite lo empezó hace más de cuatro años, es decir antes de la pandemia. Todo tiene que ver con un gesto que quería tener con su padrastro, quien lo crío desde que nació prácticamente.

“Estuvo conmigo en todo momento, me enseñó, me educó junto a mi madre. Siento que es como mi padre real, por eso el cambio de apellido“, explicó Tobías, quien adoptó el apellido Ramírez por su padrastro (Cardozo es el apellido de su madre).

“Yo en mi caso con mi padre biológico no me veía mucho con él hace ya varios años. Y eso la verdad que fue algo más como para decir ‘no quiero tener nada que ver con su apellido’. Y eso me influyó un poco, pero la verdad que lo que más influyó es el amor que yo le tengo a Sebastián, que es mi padre“, detalló.

Al momento de contarle a su familia, el defensor reveló que su madre “se sorprendió” por la decisión, pero por el hecho de que era muy joven. “Yo siempre estuve convencido de que era su hijo y de que él es mi papá. Siempre me gustó la idea de llevar su apellido”, sintió.

Tobías Ramírez Cardozo, promesa y titular de Argentinos Juniors, con presente en la Selección Argentina Sub 20

Tobías Ramírez Cardozo pronto tendrá su primer partido con su nuevo apellido en Argentinos Juniors. Aunque, en total, tiene 25 encuentros disputados como Palacio en donde no marcó goles ni dio asistencias, pero se ha consolidado como uno de las promesas del club, así como también de todo el fútbol argentino.

Su presente es tan bueno que sigue bien considerado en las juveniles de la Selección Argentina. Javier Mascherano, recientemente, lo convocó para la Sub 20 que disputó dos partidos amistosos ante Paraguay en la última fecha FIFA. Es muy probable que pueda estar en el Sudamericano Sub 20 de 2025 en Perú.