Habló el presidente del Mate sobre la denuncia realizada contra los técnicos de la Sub 16 y Sub 14 de fútbol femenino. Ya fueron expulsados del club.

No se trara de hechos aislados. Las denuncias por acoso, abuso y demás son moneda corriente en el deporte, particularmente en el fútbol femenino. Sin embargo, dentro de un escenario lamentable, las víctimas tienen los espacios para denunciar y ser escuchadas, como ocurrió en Argentino de Quilmes: dos entrenadores de los equipos sub 16 y sub 14 fueron denunciados por el club y expulsados del mismo.

Según el comunicado que posteó el Mate en sus cuentas de redes sociales, los acusados son Omar y Diego Giménez, padre e hijo, quienes habían comenzado a trabajar en el club hace menos de tres meses.

Hernán Romero, presidente del club, habló en TN y explicó la situación: "El jueves por la noche una chica junto a otras les avisaron al coordinador de fútbol femenino que estaban recibiendo algunos mensajes inapropiados por parte de estas dos personas y que no sabían qué hacer”, relató.

“El coordinador me dijo que había que hablar con los padres, que a estos tipos había que denunciarlos y ponernos a disposición”, agregó. Así fue que el viernes por la mañana, fue el mismo coordinador del femenino, que además es el intendente del club, quien acompañó a la jugadora que recibió los mensajes junto a su madre para radicar la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

El club rápidamente se puso a disposición de la familia de las jugadoras. "Se los ha expulsado de su cargo y tienen la entrada prohibida al club. Nos encontramos con una situación que no esperábamos, pero estamos a la par de nuestras jugadoras para lo que necesiten, seguiremos trabajando, creciendo, aprendiendo y mejorando por y para nuestro fútbol femenino", decía el comunicado.

“Increíblemente eran dos personas que se mostraban muy humanitarias, de asistencia social. Trabajaban en Villa del Monte, cerca del club. Ahí hacían trabajo social, estaban en un comedor, manejaban el fútbol femenino de la villa y el fútbol infantil en Espeleta”, dijo el dirigente.

“Trajeron un proyecto que nos pareció muy lindo e interesante para sacar a los pibes de la calle. Nunca pensamos que podía ocurrir esta aberración. Nunca más atendieron el teléfono, están desaparecidos desde el viernes que efectuamos la denuncia”, agregó Romero.

Omar tiene cerca de 56 años y su hijo Diego Giménez, unos 30. "Esto le queda a cualquier institución para que estén alerta. De estos degenerados y basuras de personas hay en todos lados. Tenemos que estar atentos a actuar ni bien nos enteramos de lo que ocurra, que sea un ejemplo”.

Los antecedentes en nuestro país

En mayo de 2021, un grupo de jugadoras denunciaron ante la FIFA a un entrenador de AFA por acoso sexual. La demanda fue presentada por FIFPro (sindicato mundial de jugadores y jugadoras). Las futbolistas aportaron evidencia para demostrar que el DT en cuestión utilizó su posición para "acosar sexualmente a distintas adolescentes, alguna incluso de 14 años".

En octubre, el DT de la Primera División del fútbol femenino de Deportivo Español Carlos Torres fue separado de su cargo por una denuncia de abuso sexual contra una menor de 15 años que era jugadora del club.

Los casos se repiten. Entrenadores, figuras de poder, se aprovechan de jugadoras, en su mayoría menores de edad. Lo importante es que no se callan más. Que ante un mensaje, una actitud que no corresponde, una palabra de más, una situación de maltrato, acoso, abuso de poder, intento de acercamiento las jugadoras no se callan más. Y que los clubes se conviertan en lugares de contención, que escuchen, que tengan los ojos abiertos para estar atentos a este tipo de actitudes, que capaciten a su personal con la Ley Micaela y que activen los protocolos como ocurrió en este caso.

Ante una situación de violencia o abuso, llamá al 144.