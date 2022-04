Una fecha tardó UAI Urquiza en volver a acomodarse en la punta tras haber cumplido su fecha libre an la sexta. Y lo hizo una vez más con una goleada, esta vez más que sorpresiva por el rival: San Lorenzo visitó el Monumental de Villa Lynch pero el Furgón lo pasó por arriba y se volvió a acomodar en la punta del torneo.

Boca también goleó y sigue a tiro, también invicto, aunque en su caso con dos empates en los que dejó algunos puntos en el camino. Pese a que Comunicaciones venía de sumar por primera vez de a tres, no pudo hacer nada ante la jerarquía de las Gladiadoras, que desde el inicio marcaron el ritmo y sólo frenaron la marcha con la goleada 6 a 0 consumada.

Para River no fue tan sencillo recuperarse tras la derrota con Racing. Visitó el Gigante de Arroyito y de a ratos no la pasó nada bien con Rosario Central. Aunque la visita pegó primero con la gran jugada de Lonigro, ex Canalla, y la definición de Del Trecco, el local fue con todo a buscarlo y se armó un partidazo, que terminó siendo para River.

Racing también tuvo un partido complicado en el Tita Mattiusi: ante Gimnasia recién pudo abrir el marcador en el final gracias al gol de Paloma Fagiano y seguir prendido arriba, justo antes del clásico de Avellaneda, que se jugaría en el Ricardo Bochini - Libertadores de América.

Sumaron todos

Con la victoria de Villa San Carlos sobre Deportivo Español, todos los equipos que disputan el campeonato sumaron sus primeros puntos. Las Villeras lo hicieron justo ante uno de sus rivales directos en la lucha por no descender: a fin del torneo serán tres los equipos que pierdan la categoría. Comunicaciones y los dos equipos que se enfrentaron en esta fecha son los que ocupan las últimas ubicaciones.

LA OCTAVA

Huracán 3 - Lanús 1

Goles: PT1m Fiamma Romero (L), 28m Luciana Nievas (H), 34m Guada González (H), 39m Abigail Chávez (H).

Deportivo Español 3 - Villa San Carlos 4

Goles: PT 8m Lambaré (VSC), 13m Acosta (DE), 24m Sánchez (VSC), 37m Florencia Gaetán (VSC). ST 3m Bobadilla (DE), 17m Florencia Gaetán (VSC), 39m Mariángeles Díaz (DE).

Ferro 1 - Excursionistas 0

Gol: ST 36m Brisa Escudero.

Estudiantes 2 - Independiente 1

Goles: PT 39 Evangelina Alfaro (E). ST 6m Fanny Rodríguez (E), 10m Gabriela Herrera (I).

Boca 6 - Comunicaciones 0

Goles: 5m Ojeda, 21m Yamila Rodríguez, 28m Camila Gómez Ares, 36m Ojeda, 40m Ojeda. ST 5m Yamila Rodríguez

Rosario Central 1 - River 2

Goles: PT 11m Martina del Trecco (R). 40m Verónica Acuña (RC). ST 28m Daniela Mereles (R).

UAI Urquiza 5 vs San Lorenzo 0

Goles: PT 18m Romina Núñez. ST 3m y 9m Romina Núñez. 38m y 40m Catalina Ongaro.

Platense 0 - Estudiantes 0

Racing 1 - Gimnasia 0

Gol: ST 44m Paloma Fagiano.

Defensores de Belgrano 0 - SAT 0

Tabla de posiciones:

UAI Urquiza 21 Boca 20 River 19 Racing 19 Rosario Central 16 Ferro 15 Lanús 15

Goleadoras

Romina Núñez UAI 9 Andrea Ojeda Boca 9 Rocío Bueno River 7 Florencia Gaetán VSC 6 Micaela Sandoval UAI 6 Brisa Galeano Estudiantes 6 Caro Birizamberri River 6

La próxima fecha

Lanus - Platense

S.A.T. - UAI Urquiza

Villa San Carlos - Def. de Belgrano River Plate vs Dep. Español

Gimnasia (LP) - Rosario Central

Independiente - Racing Club

Comunicaciones - Estudiantes (LP)

Excursionistas - Boca Juniors

Estudiantes (BA) - Ferro

San Lorenzo - El Porvenir

Libre: Huracán