Godoy Cruz y otro pronto regreso a la Primera División: la impresionante recta final de los de Pablo de Muner

El Tomba necesitó solo una temporada en la Primera Nacional para regresar a la máxima categoría y todo se gestó con los resultados de los últimos meses.

Godoy Cruz Antonio Tomba se consagró campeón de la Primera Nacional este domingo al derrotar por 3-1 a Tristán Suárez en la final en Córdoba. El combinado mendocino se quedó así con el primer ascenso de la temporada por lo que regresará a la máxima categoría.

Godoy Cruz había descendido a finales de 2025 y solamente le costó un año regresar al primer escalón del fútbol argentino. Lo mismo le había sucedido al momento de su primer descenso, en 2007. Aquella vez logró mantenerse en Primera por 17 campañas consecutivas.

En esta oportunidad, el equipo tomó una bocanada de aire fresco con la llegada de Pablo de Muner en mayo. El entrenador de 45 años, que venía de desempeñarse como asistente técnico en Botafogo, tomó las riendas de este desafío y consiguió el objetivo.

Tras un inicio algo irregular en esta campaña, el Tomba logró una recta final inolvidable para sus hinchas en la que superó a Ferro, el gran candidato de la zona a disputar la final por el ascenso. Finalmente, Godoy Cruz hilvanó 10 encuentros sin perder con solo 2 empates y extendió este invicto con la victoria de este domingo ante Tristán Suárez.

El plantel que llevó a Godoy Cruz a Primera

Con una valoración total de 7,29 millones de euros, según Transfermarkt, Godoy Cruz sostiene al plantel más caro de toda la Primera Nacional. Como referencia, Colón es el segundo más valioso con 5,96 millones, seguido por Atlanta, con 4,91 millones.

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El uruguayo Vicente Poggi es su jugador más valioso con 1,6 millones de euros, mientras que Martín Pino fue la figura de la temporada liderando en goles y asistencias al equipo con 19 y 8, respectivamente.

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