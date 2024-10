Luego del empate 1 a 1 en condición de visitante ante Tigre, se destapó un nuevo conflicto en Independiente debido a que la dirigencia decidió que Joaquín Laso, habitual titular en el equipo de Vaccari, deje de ser considerado para jugar hasta que no solucione su situación legal con la institución.

Es que, tras conocerse la noticia de que no le renovarán el contrato que finaliza en diciembre, por lo que se irá libre, salió a la luz que el Rojo de Avellaneda deberá pagarle 78 mil dólares a su representante por una deuda que reclamó y que la Justicia falló a su favor tras el reclamo.

Sobre esta situación, el defensor central de 34 años habló en diálogo con TyC Sports, en donde afirmó que la deuda no es con él, por lo que no tiene nada que ver. “Supuestamente es algo que salió automático de un plan de pago viejo que no se realizó, que se había hecho por una mediación del TAS. Como no se cumplió, ahora se disparó solo porque es una deuda y hay que pagarla”, soltó.

Siguiendo con su descargo, tiró: “No es mi deuda, es una deuda de mi representación de hace tres años atrás, pero yo no tengo nada que ver”. Y cerró comentando que el club tiene una deuda con él, pero no la reclamó: “Yo tengo mis deudas y no las reclamo por la situación. En algún momento lo reclamaré, pero no voy a poner el palo en la rueda ahora. Lo que se dice es todo mentira, yo nunca reclamé nada”.

Joaquín Laso, jugador de Independiente. (Foto: IMAGO / Sebastian Frej).

Por otro lado, se refirió a su situación futbolística: “Estoy haciendo todo lo posible para acercar las partes y que se pueda solucionar el tema. No especulo en nada. Yo vengo a entrenar todos los días con el cuerpo técnico y con mis compañeros y hacemos lo que tenemos que hacer para que las cosas salgan bien”.

Y siguió: “No soy el único que hace un penal. Se da justo el contexto complicado y se crea un chiquitaje en el que no me voy a meter. Sé lo que soy como jugador, entiendo la impaciencia, pero no voy a entrar en esa. Yo pongo de mi parte para que esto se solucione. Yo vengo a trabajar. Ojalá que Pellegrino sume la mayor cantidad de minutos y que pueda jugar al mejor nivel que pueda. Es mi compañero. Pero yo no me puedo meter en lo que hacen los dirigentes, cada uno hace lo que se le cante en su desorden”.

Para cerrar el tema, disparó: “No necesito de Independiente. Si sumo me quedo, sino no. Si el técnico cree que me va a necesitar, me quedo, lo arreglamos. Si no ayudo, me voy. No voy a cambiar mi vida por eso. Soy un jugador de Ascenso, que toda mi vida voy a laburar”.

Los números de Joaquín Laso en Independiente

Desde su llegada al Rojo de Avellaneda a mediados del 2021, el defensor central de 34 años lleva disputados un total de 84 partidos, en los que anotó 3 goles y aportó 2 asistencias en los 6684 minutos que estuvo en cancha. Además, recibió 27 amarillas y fue expulsado en dos oportunidades.