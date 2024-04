El invitado de esta semana en Clank!, el ciclo de entrevistas de Juan Pablo Varsky, fue Juan Sebastián Verón, quien en un charla de más de una hora dejó varias frases destacadas referenciales a su extensa trayectoria como futbolista y su presente como dirigente de Estudiantes.

La pelea con Maradona

La relación de Verón con Diego Maradona atravesó una montaña rusa de acercamientos y distanciamientos ya que ambos fueron compañeros en Boca y tiempo después el Diez lo convocó para la Selección Argentina en las Eliminatorias de Sudáfrica 2010, Mundial al que finalmente lo citó y en el que se pelearon.

Aquel cruce que se desató en plena concentración en Pretoria, tuvo su momento cúlmine durante un amistoso por la paz en Roma organizado por el Papa Francisco durante el cual La Bruja, le negó el saludo a Maradona. “Yo sabía por donde venía la nano, quise evitar la situación pero me vino a buscar y ahí no puedo salir corriendo”, recordó sobre aquel episodio.

“Separo en dos mi relación con Diego: como compañero y como técnico, hasta un punto en una charla que tuve con él durante el Mundial 2010 y me la voy a guardar. Después de eso, me metieron en el medio de algo que yo no tenía nada que ver. Fue una declaración de mi viejo en ese momento que había hecho un comentario sorbe por qué yo no había jugado algo más y quedó ahí. Y yo, entendiendo la lógica de Diego y a veces cómo se manipulaba la noticia cuando le llegaba, creo que él pensaba que yo había hablado con mi viejo. Pero la realidad es que no, él había hecho un comentario por él”, comentó sobre aquel entredicho.

Esto estalló en pleno Mundial de Sudáfrica, en el que Verón apenas sumó minutos: “Pero en definitiva cuando integrás un plantel en un Mundial puede que no te toque jugar y yo lo tomé de lo mas normal. Para mi se terminó ahí pero después vino todo el resto del Diego hasta ese partido a beneficio“.

Su respuesta a quienes lo tildan de “inglés”

Después de la eliminación del Mundial 2002 en primera ronda, la imagen de Verón mirando hacia un costado de la cancha en el duelo ante Suecia y haciendo un gesto de “calma” a la hora de ejecutar un tiro libre marcó a la Bruja. Años más tarde, un video inédito mostró que el gesto era hacia su DT, Marcelo Bielsa, que le indicaba que no se quedara corto en el centro.

Verón contó que nunca charló con Bielsa sobre eso, ni siquiera la última vez que lo vio, y que ya se ha acostumbrado a vivir con el constante señalamiento sobre su actuación en ese certamen al que la Argentina llegó como candidata y fue eliminada en fase de grupos.

Con respecto a quienes lo tildan de “inglés” y aseguran que eligió “ir para atrás” en aquel duelo por su relación con el Manchester United, club en el que jugaba por aquel entonces, respondió: “Tienen razón. Qué querés. Tienen razón. En la cara nunca me pasó que me lo digan, en la cancha jugando me divertía. Rivales no, los hinchas. Vi familiares no directos gritándome eso”.

Las sociedades anónimas en Argentina

“Hay una creencia de que las SAD quitan derecho. Aparte no se termina nunca de desarrollar qué es lo que se quiere hacer. Se tira el tema y se terminó. Hay a quien le gusta porque ven al Manchester City y al PSG, pero hay que saber que esos no son los únicos casos y que hay clubes que la han pasado mal siendo sociedades anónimas. Pero por otro lado hay sociedades civiles que también han tenido sus falencias y han sufrido. Yo creo que el fútbol argentino tiene que desarrollar su propio sistema, obviamente integrando capitales privados y al tiempo desarrollar su propia idea. En Argentina un club nunca va a ser una sociedad anónima, es dificilísimo que vengan a invertir por cantidad de plata en un club que tiene 25 disciplinas si ellos vienen a apostar por el fútbol. Es ahí donde debería haber algo híbrido, mixto, para poder darle a los clubes mayor previsibilidad. Porque en el día a día estás administrando lo que tenés que también es muy difícil”, comentó Verón.

En este sentido, sostuvo que habría que hallar un sistema mixto: “Cada club debe encontrar su sistema. Para mí, la idea sería plantear el negocio como núcleo central que no sea solo el fútbol, ese es el sistema que le encuentro a la inversión hoy. Se seduce al inversos con el proyecto”.

Las nuevas generaciones y el dinero por sobre la carrera

Con 49 años, Verón sabe que los tiempos que corren son diferentes a los de hace dos o tres décadas, cuando él era futbolista. Es así que los vestuarios y los manejos de grupo han mutado hacia un estilo que a él le cuesta entender, según él mismo explicó, y culpó de esto a la “generación de cristal”.

“Es otro tipo de generación, lo veo en esto, en las opiniones, en lo que leen, en la poca absorción de crítica que tienen. Antes lo que pasaba era que teníamos poca información, convivías en un plantel con mucha gente grande y te criaban a los bifes. Eso yo lo llevé a que con eso, apretando, mala cara, etcétera, respondían, y hoy muchos de los chicos que siguieron jugando, como Mariano (Pavone) ya con ese método no le llegaban a los más jóvenes. Y ahí tenes un pulso. No lográs hacerlos mejorar con ese método”, sostuvo.

En este sentido, profundizó en cómo han cambiado las metas de los deportistas: “Yo viví un fútbol en donde la carrera era lo más importante y hoy el fútbol, no todo, pero tomó otro camino, el camino de lo económico. Los chicos que se van o que se llevan apalabrados por el representante son llevados desde lo económico. La promesa es ‘vas a ganar más plata’ y hay que priorizar la carrera, tienen que priorizar la carrera. Pero es difícil bajar ese mensaje porque vos (el club) los tenés un ratito, pero después están 20 horas en su casa. Hay que hacerles entender que el apuro no es buen consejero, pero entiendo también que es difícil porque ven que a los 16 o 17 si no están en Primera sienten que se les terminó la carrera”.

Su regreso a Estudiantes en 2006

“Era una decisión de familia y después acompañada por lo deportivo. Yo ya lo tenía claro, sabía qué era lo que quería. Más que nada porque yo en Estudiantes había jugado muy poco, ascendimos en el ’95, jugué medio año y me fui a Boca. Entonces yo quería volver bien, no con más años, porque sabía lo de la exigencia”, recordó

Incluso, reveló que estuvo a punto de marcarse en 2008: “Al año y pico tuve para irme a Estados Unidos, antes de la Libertadores, y estuve cerca de irme. Lo que pasa es que yo no había estado más de dos años en un equipo. No lo pensaba tanto, el quedarme, pero acá estoy”. Finalmente, tras una charla con la dirigencia y sus compañeros, optó por quedarse y al poco tiempo levantó la Libertadores.

Mundial 2010 y Lionel Messi

Verón no fue convocado por José Pekerman al Mundial de Alemania 2006 y en 2010 volvió a representar al seleccionado nacional en una cita de esta índole por primera vez desde 2002. En esa ocasión, con Diego Maradona como entrenador, pudo compartir plantel con Lionel Messi.

“Creo que era un equipo que podíamos algo más. Posiblemente, como experiencia, lo viví de otra forma, de otra manera. Sabiendo el rol que me tocaba y sabiendo que era mi último Mundial. Más allá del resultado, como experiencia fue increíble. Desde lo futbolístico teníamos para algo más, pero nos encontramos con un equipo que supo atacar nuestras debilidades”, señaló sobre lo que fue la caída 4 a 0 frente a Alemania en cuartos de final.

En ese certamen, le tocó ver la primera arenga de Lionel Messi, que lució la cinta de capitán ante Grecia, en el último partido de la fase de grupos: “Se trabó en un momento sí, pero es normal, no es fácil hablar adelante de un grupo y menos en esa situación. Salió bien al final”.

“No mantengo relación con Messi, hace mucho que no hablo”, comentó. Al tiempo que se alegró por el rol de líder que ha asumido en este nuevo ciclo en la Selección: “No me sorprende su evolución, pero lo que sí me sorprende con alegría es saber la influencia que tiene dentro del equipo. La tenía en Barcelona, pero acá se hace sentir también desde otro lugar. Muchas veces se retraía, tal vez por no querer imponerse, peor ahora más de ‘acá estoy yo, te agarro de la mano y te llevo’. Desde la persona digo, desde hacer sentir protagonistas a los compañeros, hacerse cargo del momento. Mucho mas protagonista, líder, que lo hacía antes en lo futbolístico y que con los años ocupó ese rol”.

Ver la charla de Verón con Varsky en Clank!