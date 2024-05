Defensa y Justicia fue derrotado a manos de Huracán en el Tomás Adolfo Ducó bajo el marco de la primera jornada de la Liga Profesional, y bajo una gran cantidad de polémicas que se dieron en el arbitraje de Darío Herrera. Tras comenzar con el pie izquierdo, Julio Vaccari se encargó de arremeter contra el rendimiento del colegiado.

El entrenador del Halcón de Varela se mostró muy enojado a lo largo del tiempo reglamentario por las decisiones de Herrera, pero también en la conferencia de prensa, donde fue consultado por su continuidad, como así también por las situaciones polémicas que se dieron en el compromiso llevado a cabo en Parque Patricios.

“A mi me chupan las pelotas los que me digan que me tengo que ir o no, sé que las reglas del juego son estás y las acepto jugar”, soltó con total vehemencia. Pero el ex entrenador de Vélez Sarsfield no se quedó allí a la hora de analizar su ciclo al frente del equipo: “El proceso de este equipo fue tremendo. Y no lo digo por mí. Sé que desde el día en que vengo a una institución que mi cabeza está en juego. Y te lo repito: este mismo equipo, con este mismo cuerpo técnico, la temporada pasada tuvo final de la Copa Argentina, clasificaron a copas internacionales y pelearon el primer torneo”, expresó. Y añadió: “Los únicos dos equipos que perdieron solamente dos partidos en la Copa de la Liga fueron River y Defensa y Justicia”.

“En mi opinión, el de Ramos Mingo no fue penal. No puedo juzgar al árbitro por si dice que es o no es. Y en la segunda tenemos dos cámaras que muestran que la pelota pega en la mano”, aseveró Vaccari para referirse a las dos situaciones que generaron una gran cantidad de opiniones entre los espectadores, como así también entre los analistas. Incluso, se hizo cargo de la caída: “La responsabilidad de que Defensa y Justicia haya perdido hoy es del entrenador”.

El contrato de Julio Vaccari en Defensa y Justicia

Julio Vaccari posee un vínculo que lo une a Defensa y Justicia hasta el 31 de diciembre de 2024.

Las estadísticas de Julio Vaccari en Defensa y Justicia

Desde que asumió en Defensa y Justicia, fueron 89 los partidos que dirigió Julio Vaccari, quien consiguió 42 victorias, 24 empates y 23 caídas.