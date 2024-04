Enzo Pérez volvió a ser figura en un partido decisivo para Estudiantes de La Plata. El destacado mediocampista la rompió ante Boca en el triunfo por 1-0 del Pincharrata en UNO por la Copa de la Liga Profesional 2024. Los festejos del ex River no se vieron solamente en el campo de juego sino también afuera.

Es que su hermano Franco Pérez publicó un particular festejo en sus redes sociales y con burla al Xeneize. Es lógico. El jugador y toda su familia son todos hinchas de River, por lo que un triunfo ante el cuadro azul y oro siempre resulta especial.

Por las circunstancias del partido y por el rival, el festejo de Enzo Pérez con puños en alto y con una sonrisa notoria dio vueltas las redes sociales, pero también la publicación que hizo su hermano Franco en sus redes sociales.

La burla de Franco, hermano de Enzo Pérez, a Boca

Si bien Franco Pérez tiene su cuenta de Instagram (@perezfran_7) en privado, algunos hinchas de River publicaron en X (Twitter) una historia en donde se burla de Boca por el triunfo de su hermano Enzo con Estudiantes.

“Una sana costumbre“, se puede leer mencionando la cuenta de su hermano Enzo (@enzonicolasperez35) junto a una fotografía del festejo tras el triunfo ante el conjunto xeneize. Pero, abajo, hay otro mensaje con especial dedicatoria para el rival.

“Ven rojo y blanco y se cagan todos“, se lee en el mensaje de Franco Pérez, junto a unos emojis de los colores blanco y rojo. Se trata de un claro guiño también para River Plate, club del que son hinchas tanto jugador como hermano.

Estudiantes de La Plata se metió en zona de clasificación a cuartos de final y sacó a Boca

El triunfo fue especial para Enzo Pérez. Es que Estudiantes de La Plata se metió en el segundo lugar de la zona B, es decir, en puestos de clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2024. En tanto, Boca, con esta derrota, quedó en la quinta colocación y está fuera, por el momento.

Lo particular para el experimentado jugador (y también para su familia) es que, con esta victoria, el Pincha debería enfrentar en cuartos de final a River Plate. Sería una reedición de la última Supercopa Argentina, así como también un nuevo reencuentro con sus ex compañeros y con su ex entrenador, Martín Demichelis. Aunque, todavía falta una fecha para la definición.

Las posiciones de la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024