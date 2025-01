La chicana de Platense a River y Marcelo Gallardo tras ganarle a Vélez

A Platense le tocó un inicio de Torneo Apertura complejo, en el que tuvo que enfrentar al River en Vicente López, y luego entresemana debió visitar el José Amalfitani para el primer partido de Vélez en Liniers desde que se consagraron campeones la temporada pasada. Contra todo pronóstico, el Calamar consiguió 4 de 6 puntos posibles al empatar con el equipo de Marcelo Gallardo y al vencer de visitante al Fortín de manera agónica.

En el minuto 93 del encuentro, Guido Mainero cumplió con la ley del ex y le dio el triunfo a los de la dupla Orsi-Gómez, quienes entendieron que debían planificar el partido con una defensa firme y lanzando contragolpes hacia el arco fortinero. De esa manera, y de igual forma que planificaron el partido con River del pasado fin de semana, el arranque de temporada de Platense resulta inmejorable.

Ante los dos resultados positivos frente al Millonario y Vélez en los últimos días, desde las redes sociales oficiales del Calamar se burlaron de ambos equipos y, de paso, chicanearon a Marcelo Gallardo. Es que el entrenador de River se quejó del campo de juego del estadio de Platense y adjudicó el mal rendimiento de su equipo a ello, señalando que “la cancha no estaba para jugar como nos gusta“.

Utilizando esa frase de manera irónica, la cuenta de X (ex Twitter) del Marrón publicó un posteo celebrando el triunfo agónico ante Vélez, que también sirvió como una burla al Fortín por el mal estado del césped del Amalfitani. El tuit ya superó los 10 mil likes y se volvió viral entre los hinchas de Platense y de todo el fútbol argentino.

La frase completa de Gallardo que generó la burla de Platense

Luego del empate en Vicente López, donde River no tuvo un buen rendimiento, el entrenador habló en conferencia de prensa y dejó un testimonio sobre el campo de juego de Platense que aún hoy sigue dando que hablar: “Siempre fue una cancha difícil para nosotros, hoy sufrimos un gol accidental que le permitió a Platenes sentirse más cómodo en el partido. Achicaron espacios hacia atrás, tuvimos que jugar por fuera“, comenzó.

En sintonía, agregó: “Nosotros intentamos hacer nuestro juego, a veces con control y a veces con dificultad porque la cancha no estaba para jugar de la manera que nos gusta, pero lo intentamos“.

No solo con Gallardo: en Platense también se plantaron contra Sebastián Domínguez, el entrenador de Vélez

Sergio Gómez, uno de los entrenadores de la dupla técnica del Calamar, se la agarró con Sebastián Domínguez en pleno partido debido a los reclamos del DT de Velez con los árbitros. Luego del partido, sin rodeos, fue al frente y dejó una dura frase contra el ex panelista de F90.

“Uno no puede perder la esencia ni la humildad. Si el entrenador rival me dice que nosotros nunca jugamos al fútbol, es su forma de ver. Nuestro equipo es un equipo que trabaja, que intenta. Nosotros somos dos tipos del Ascenso que hace 14 años dirigimos y todo lo que recorrimos fue todo mérito”, comenzó Gómez.

Luego, más picante, añadió: “Adentro de una cancha no me puedo pelear, y trato de no faltarle el respeto a los árbitros ni a nadie. Por ahí en mi barrio las cosas se arreglaban de otra manera, pero fui evolucionando para cambiar mi vida. El club nos contrató para sacar puntos y estamos haciendo eso. Cada uno tiene su opinión sobre el juego y no respondo sobre que ‘nunca jugamos a nada'”.

