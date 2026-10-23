La fecha 14, con mucho en juego: el panorama de la Tabla Anual y qué necesita cada equipo

Después de este fin de semana, solo quedarán 2 jornadas para definir las clasificaciones a la Copa Libertadores y Sudamericana de 2027.

El Torneo Clausura 2026 ya llegó su recta final y ahora empieza la fecha 14 de 16, que va a definir los clasificados a los octavos de final y al mismo tiempo quiénes jugarán las Copa Libertadores y Sudamericana del 2027. En ese sentido, Boca y River tienen un rol protagónico pero afrontan diversas complicaciones ya que hay más equipos que no aflojan su marcha.

A su vez, Argentinos Juniors también es el líder de la Tabla Anual 2026, pero con menos goles que el Xeneize. Además, Rosario Central, Independiente Rivadavia y Vélez son candidatos y no le pierden pisada a los punteros. No solo eso, hay que tener en cuenta a Instituto y Gimnasia, sin menospreciar a Lanús, Estudiantes, Independiente y Defensa y Justicia.

Leandro Paredes y Thiago Almada, de Boca y River.

Lo cierto es que la fecha 14 tiene cruces determinantes. Sin ir más lejos, Independiente recibe a Boca y River a Racing, lo que podría empezar a sentenciar la temporada. Encima, como si le faltara condimento, Argentinos enfrenta a Independiente Rivadavia en el duelo de escoltas. Además, muchos juegan de visitante y hay partidos calientes.

El panorama de cada equipo que pelea la Tabla Anual

Boca Juniors: luego de clasificar a la final de la Copa Sudamericana, el líder de la Tabla Anual visita a Independiente y una victoria lo dejaría con un pie en la próxima Libertadores. Pero si pierde o empata con la T, se arriesga a perder varias posiciones.

luego de clasificar a la final de la Copa Sudamericana, el líder de la Tabla Anual y una victoria lo dejaría con un pie en la próxima Libertadores. Pero si pierde o empata con la T, se arriesga a perder varias posiciones. Argentinos Juniors: con la ilusión de seguir puntero, recibe a Independiente Rivadavia en un duelo de verdaderos candidatos. Sin embargo, en los últimos partidos no tuvo su mejor nivel y empezó a dejar puntos en el camino.

con la ilusión de seguir puntero, en un duelo de verdaderos candidatos. Sin embargo, en los últimos partidos no tuvo su mejor nivel y empezó a dejar puntos en el camino. Rosario Central: en su mejor momento de la temporada, recibe a Huracán con el objetivo de sumar de a tres, ser líder momentáneamente y meterle mucha presión a Boca y Argentinos.

Ángel Di María, máxima figura de Rosario Central.

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Independiente Rivadavia: ya perdió la cima y ahora tiene una parada muy difícil: visita a Argentinos Juniors . Para colmo, si consigue un empate o una derrota podría caer hasta el sexto puesto .

ya perdió la cima y ahora tiene una parada muy difícil: . Para colmo, si consigue un empate o una derrota . Vélez Sarsfield: últimamente en caída y perdiendo jugadores por lesión, el Fortín visita a Central Córdoba para conseguir una victoria que le permita seguir codeándose con los de arriba o empezará a quedar afuera de la pelea.

últimamente en caída y perdiendo jugadores por lesión, el Fortín para conseguir una victoria que le permita seguir codeándose con los de arriba o empezará a quedar afuera de la pelea. Instituto: el mejor del Torneo recibe a Riestra . ¿La intención? Ganar para seguir en puestos de Copa Sudamericana, pero empezar a soñar de verdad con jugar la Libertadores 2027.

el mejor del Torneo . ¿La intención? Ganar para seguir en puestos de Copa Sudamericana, pero empezar a soñar de verdad con jugar la Libertadores 2027. River Plate: a todo o nada, se juega la última bala y recibe a Racing. Un empate o una derrota lo podría quedar casi sin chances de clasificar a la Libertadores, pero un triunfo le permitiría escalar y llegar al Superclásico con vida.

Thiago Almada, figura de River Plate.

Gimnasia: por ahora en puestos de Sudamericana, recibe a Sarmiento en un partido muy complicado. Sin embargo, una victoria lo acomoda y le permite respirar de cara a la recta final, pero una caída complicaría todos los planes.

por ahora en puestos de Sudamericana, en un partido muy complicado. Sin embargo, una victoria lo acomoda y le permite respirar de cara a la recta final, pero una caída complicaría todos los planes. Lanús: esta vez de visitante, juega el clásico ante Banfield , con la ilusión de meterse en puestos de Sudamericana antes de la recta final del Campeonato doméstico.

esta vez de visitante, , con la ilusión de meterse en puestos de Sudamericana antes de la recta final del Campeonato doméstico. Estudiantes: tras eliminar a Flamengo y clasificar a la final de la Libertadores, el Pincha visita a Unión y dicho partido es determinante para saber si sigue en la pelea o queda relegado.

tras eliminar a Flamengo y clasificar a la final de la Libertadores, el Pincha y dicho partido es determinante para saber si sigue en la pelea o queda relegado. Independiente: en lo que será un fin de semana caliente, juega el clásico contra Boca de local. No solo podría definir la temporada, sino que lo podría dejar prácticamente sin posibilidades de jugar la Sudamericana 2027.

en lo que será un fin de semana caliente, No solo podría definir la temporada, sino que lo podría dejar prácticamente sin posibilidades de jugar la Sudamericana 2027. Defensa y Justicia: de buen presente en el Torneo, el Halcón visita a Talleres en la última oportunidad de acercarse a puestos de Copa Sudamericana o ya quedar sin posibilidades.

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Los futbolistas de Defensa y Justicia.

La Tabla Anual 2026