Lautaro Blanco no jugará el partido entre Boca e Independiente por cuestiones físicas

El lateral izquierdo es el futbolista con más minutos en la era Arruabarrena y tendrá un descanso obligatorio este domingo.

Luego de la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, a Boca se le vienen dos partidos importantísimos por el Torneo Clausura para seguir arriba en la tabla anual y asegurar su lugar en los playoffs, además del propio peso de dos clásicos como lo son Independiente y River.

Este domingo, desde las 17:00, el equipo del Vasco Arruabarrena visita el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini para un nuevo cruce frente al conjunto de Avellaneda. Pese al desgaste producido en el partido ante Vasco da Gama en el Maracaná, el DT planifica poner lo mejor disponible. Sin embargo, este viernes una mala noticia sacudió sus planes.

Es que Lautaro Blanco, el futbolista que más minutos lleva disputados en el ciclo de Arruabarrena, no estará disponible para el clásico ante Independiente por cuestiones físicas. El rosarino de 27 años jugó los 90′ en la clasificación a la final internacional, pero desde el primer tiempo acusó un malestar en su pierna. Ahora, el DT eligió que descanse de manera obligatoria este fin de semana.

No se trata de una lesión o molestia; de hecho no se hizo estudios por ahora, pero sí es una realidad que el Vasco lo parará esta fecha y no sumará minutos frente a Independiente para que esté en óptimas condiciones para el Superclásico, que se disputará el próximo 1 de noviembre.

En los momentos en los que Blanco no jugó, Arruabarrena lo reemplazó con el juvenil Matías Satas o con Malcom Braida, por lo que estas horas serán determinantes para conocer quién ocupará su lugar en Avellaneda.

Cabe destacar que otra duda radica en el mediocampo, si Leandro Paredes nuevamente es arriesgado o si suma minutos nuevamente Rodrigo Battaglia, para priorizar la recuperación final del capitán xeneize de cara al duelo con River. Por último, quedará ver quienes acompañan a Miguel Merentiel en la delantera. Entre Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco, jugarán dos de tres.

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La posible formación de Boca para enfrentar a Independiente

Sin su lateral izquierdo titular, el Xeneize saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida o Matías Satas; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia o Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco o Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Los números de Lautaro Blanco en 2026

Desde que comenzó el año, el lateral izquierdo sumó 44 partidos, en los que colaboró con un gol y con 11 asistencias. En total, son 3.774 minutos los que disputó en la temporada, recibiendo apenas 4 amarillas.