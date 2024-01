El ascenso de Deportivo Riestra a Primera División -tras ganarle a Deportivo Maipú- sorprendió a propios y extraños. No fue de los mejores equipos de su zona en la Primera Nacional, ganó algunos partidos con polémica y sobre el final del reducido sí ganó con claridad.

Más allá de algunas irregularidades en sus ascensos, la realidad es que Riestra jugará en Primera División por primera vez en su historia y el plantel se prepara de una manera muy particular. Probablemente, lo primero que llama la atención de la pretemporada de Riestra, la cual está realizando en Pinamar, son los horarios en los que trabaja el plantel.

¿Cómo son los horarios de Riestra en la pretemporada?

El pasado viernes se hizo viral en las redes sociales el cronograma de entrenamiento del día 5 de enero. El horario de inicio del día es a las 3.15 de la madrugada y todo termina a las 22.30 horas. Es cierto que durante todas esas horas hay cuatro turnos de entrenamiento, se hacen las cuatro comidas y hay cuatro períodos de descanso, pero no deja de llamar la atención.

¿Es saludable un esquema de horarios de ese estilo?

No caben dudas que Deportivo Riestra debe tener su médico y también preparadores físicos, por lo que peligroso no es. Siempre que haya profesionales, hay que respetarlos. Ahora bien, no pareciera ser una buena idea que nunca exista un período de ocho horas consecutivas de descanso, el tiempo máximo es de 22.30 a 3 de la madrugada, es decir, cuatro horas y media para que los jugadores duerman de corrido.

Entrenar frente a un boliche, show para las redes sociales

Sabido es que Pinamar es uno de los lugares de la Costa Atlántica más concurridos en el mes de enero. La vida nocturna es famosa y existen varios boliches, algunos de ellos frente a la playa. En las últimas horas se viralizaron imágenes y videos de los jugadores de Riestra entrenando frente a la terraza de un popular boliche de Pinamar. En el mismo había jóvenes bailando y disfrutando la noche, mientras a metros se entrenaba el plantel de Riestra.

Claramente eso es puro show para las redes sociales. Los jugadores llegan en camionetas llamativas con la marca de la bebida energizante que auspicia la camiseta del primer equipo y también en la que está involucrada Víctor Stinfale, empresario totalmente involucrado en la vida de Riestra. No es casualidad que las fotos que se viralizaron de los jugadores entrenando frente al boliche se hayan subido a la cuenta de Twitter oficial del club.

El cronograma de Riestra del 5 de enero

03.15: infusión

03.30: entrenamiento

04.30: descanso

06.45: infusión

07.00: entrenamiento

08.00: desayuno

08.30: descanso

10.30: entrenamiento

12.30: almuerzo

13.30: descanso

17.30: merienda

18.00: entrenamiento

20.30: cena

22.30: descanso