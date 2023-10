Jornada histórica: Independiente Rivadavia logró su primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino desde que se unificaron el Nacional y el Metropolitano en los 80′. El conjunto mendocino venció a Almirante Brown por 2 a 0 en el alargue y festejó en el Estadio Mario Alberto Kempes un logro que será eterno. A partir de 2024, disputará la Liga Profesional.

Uno de los grandes responsables de que la Lepra esté en Primera es Ezequiel Ham, quien lamentablemente quedó en la memoria popular por la durísima fractura que sufrió en septiembre de 2015 por una infracción cometida por Carlos Tevez en un Argentinos Juniors – Boca en La Paternal.

A casi tres mil días de aquel suceso, el Turco hoy festeja un ascenso inolvidable. “El fútbol siempre tiene revancha. Me tocó disfrutar todo este año y bueno, acá está el premio. Se lo quiero dedicar a mi mujer, a mi hijo, que se la bancan todo el año, y a mi mamá, que ya todos saben que se lo prometí. No la tengo conmigo pero me acompañó todo el año y esto es para ella”, cerró ante las cámaras de TyC Sports.

El duro camino que le tocó atravesar a Ham para volver al fútbol

Aquella patada de Tevez le costó a Ham dos operaciones y siete meses de inactividad. Una fractura expuesta de tibia y peroné casi lo retira del fútbol, pero aquel juvenil de Argentinos Juniors no bajó los brazos para volver a tener revancha en el fútbol, tal como sucedió este domingo en Córdoba.

Carlitos lo fue a ver al hospital, Juan Román Riquelme le envió su camiseta y hasta Diego Maradona le mando un mensaje de aliento para su optima recuperación: “Te deseo la mejor recuperación del mundo y ojalá que vuelvas lo antes posible a poder correr en una cancha de fútbol como lo estabas haciendo”.

Su vuelta al fútbol no fue como lo imaginó. Un préstamo por la segunda división japonesa lo hizo conocer nuevos horizontes y, al momento de regresar a Argentinos Juniors, Davobe no lo incluyó en sus planes. A partir de allí, Ham comenzó a bajar de categorías. Pasó de Ramón Santamarina de Tandil a Olimpo de Bahía Blanca, donde sufrió otra lesión de gravedad al romperse los ligamentos cruzados. Un nuevo desafío en la vida de Ham.

Su llegada a Independiente Rivadavia de Mendoza se produjo en diciembre de 2022, totalmente recuperado de su última lesión. Afortunadamente, las cosas fueron bien para Ham. En la Lepra logró la continuidad deseada, aportó tres goles para una campaña histórica e incluso fue llamado por el DT argentino Héctor Cúper para integrar la Selección de Siria. Resiliencia en su estado más puro para el resurgimiento de la carrera del Turquito tras haber tocado fondo prácticamente. Felicidades, campeón.