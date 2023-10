Tras el gran triunfo de Independiente visitando a Racing en el clásico de Avellaneda, este sábado tocará visitar a Argentinos Juniors para confirmar el buen presente que no solo hizo al equipo dejar de pensar en el descenso sino que lo tiene como líder de la Zona A de la Copa de la Liga e ilusionado de pelear por el título.

Para Carlos Tevez será otro partido especial desde su reciente llegada al Rojo, porque desde 2015 el estadio Diego Armando Maradona se ha vuelto un territorio hostil para él. ¿La razón? Los hinchas del Bicho nunca han dejado de recordarle la jugada en que le provocó al futbolista Ezequiel Ham una fractura de tibia y peroné que lo tuvo casi dos años fuera de competencia.

“La gente habla por lo que vivimos injustamente ese día, son cosas de fútbol que pasan. Yo no me levanté y quise hacerle mal a un chico, fui le pedí disculpas, me puse a disposición y no puedo hacer más. No se si siento pedir perdón por algo que pasó sin querer, si tengo que pedir perdón pediría al hincha porque no tengo nada contra ellos, pero el futbol argentino es así”, dijo al respecto El Apache en diálogo con TyC Sports.

Y agregó: “Si me putean, está bien, es lo que sienten, no puedo hacer nada, pero yo no tengo nada contra ellos. La jugada está siempre en la cabeza, pero son cosas de fútbol que pasaron y ya está. Me marcó como futbolista y listo, más de lo que hice en ese tiempo no puedo hacer”.

¿Cómo siguió la carrera de Ham tras la lesión”

Aunque permaneció en Argentinos Juniors hasta 2017, Ezequiel Ham solo consiguió disputar tres partidos más desde aquel 18 de septiembre de 2015. En 2018 fue transferido al fútbol japonés, donde apenas jugó un partido, y tampoco encontró continuidad en su regreso al país para vincularse a Santamarina de Tandil. Jugó el Torneo Federal A con Olimpo de Bahía Blanca, acumulando buena cantidad de partidos entre 2021 y 2022. Esto le permitió llegar este año a Independiente Rivadavia de Mendoza, volviéndose un futbolista importante que lleva disputados ya 27 partidos en los que aportó 3 goles.

¿A qué hora juegan Argentinos e Independiente?

El partido entre Argentinos Juniors e Independiente que se disputará en el Estadio Diego Armando Maradona está programado para este sábado a las 21.30.