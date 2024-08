En las últimas horas, aceleraron para sacarlo del fútbol argentino y ahora está a un paso de emigrar hacia Europa, pero no para jugar en club de élite.

Anotó 31 goles desde que debutó en Primera División, el 12 de abril de 2021. A raíz de ello, comenzó a despertar el interés de equipos de la Liga Profesional, como River, donde hizo inferiores por medio de un préstamo. Luego, debido a que su nivel continúa en completo crecimiento, Javier Mascherano decidió llevarlo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En la Selección Argentina Sub 23 tuvo muchísima injerencia, tanto para lograr la clasificación a la cita olímpica como así también en la mencionada competencia. Pese a ello, entró en una sequía que le impidió convertir desde que regresó a Argentinos Juniors. Pero a los directivos de Zenit de San Petersburgo poco les importó, ya que están a punto de llevarse a Luciano Gondou.

El delantero de 23 años, nacido en la ciudad de Rufino, no disputará el duelo entre el Bicho y Huracán porque viajará hacia Rusia para definir su transferencia, de la cual todavía no se conocen los números finos. De hecho, cruzará el Atlántico junto al presidente del equipo de La Paternal y firmará un vínculo que lo una al ex equipo de Leandro Paredes que, actualmente cuenta con los colombianos Wilmar Barrios y Mateo Cassierra, quienes jugaron en Boca y Racing, respectivamente, por cuatro temporadas. Y tendrá la opción de renovar por una más.

Como si fuese poco, desde Argentinos Juniors sostienen que la venta de Gondou, en el caso de que termine concretándose, será la más elevada de su historia y superará a la de Nicolás González a VfB Stuttgart, quien se marchó por 11.2 millones de euros.

Luciano Gondou está a un paso de irse a Zenit.

Los goles de Luciano Gondou que salvaron a Javier Mascherano en la Sub 23 de Argentina

Javier Mascherano ha sido blanco de críticas durante todo su proceso como entrenador de la Selección Argentina Sub 23 debido a ciertas decisiones y a algunos rendimientos cuestionables. Aún así, siempre logró salir adelante debido a los resultados.

Y gran parte de esto último se lo debe a Gondou. Si bien ha alternado titularidades, los goles de este joven atacante llegaron mayormente desde el banco de suplentes. En el Preolímpico Sudamericao, por ejemplo, le marcó a Paraguay, Perú y Chile cuando le tocó ingresar.

De todas maneras, el gol más recordado y más importante que convirtió el ex Sarmiento de Junín fue ante Brasil, el que marcó la clasificación de Argentina a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ese día había sido titular junto a Santiago Castro en el ataque y marcó el tanto salvador en el segundo tiempo.

En total, anotó cinco goles en 14 partidos que afrontó con la Selección Argentina Sub 23. El Jefecito lo aprovechó, principalmente desde el banco de suplentes, y le dio muchísimo resultado pese a que los fanáticos pedían por su titularidad.

Luciano Gondou y su festejo de gol ante Irak.

La cotización de Luciano Gondou

Según reporta el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, la cotización actual de Luciano Gondou es de 10 millones de euros.