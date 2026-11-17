La Academia tuvo un pésimo 2026 y busca torcer el rumbo el próximo año, por lo que la dirigencia empieza a mover hilos.

Racing tuvo un pésimo año futbolístico y eso no está en discusión. Empezó con Gustavo Costas y tuvo que irse por malos resultados, luego arribó Juan Pablo Vojvoda y su ciclo fue tan fugaz como flojo y el año lo terminó Chirola Romero como entrenador interino. En medio de ese contexto, los rumores vincularon a Walter Samuel como posible candidato.

Cabe recordar que la Academia no clasificó a los octavos de final del Torneo Clausura 2026, lo que deja en evidencia lo que fue el segundo semestre. No conforme con eso, tampoco jugará competiciones internacionales y solo afrontará los certámenes domésticos. En ese sentido, puertas adentro saben que deben torcer el rumbo de la institución.

Walter Samuel, ayudante de campo en la Selección Argentina. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que el Muro se va de la Selección Argentina. Sin ir más lejos, esta fecha FIFA de noviembre es la última en la que está entre la delegación y a partir de los próximos días deja de pertenecer al cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni desde los últimos meses de 2018 y que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

Lo cierto es que algunas versiones indican que Diego Milito lo llamó con el claro interés de que se transforme en el próximo entrenador de Racing a partir de 2027. Sin embargo, según pudo saber BOLAVIP, Walter Samuel pretende vivir en Europa. Esta información de última hora que recolectó este medio significa que quedaría descartada su posibilidad.

Walter Samuel, ayudante de campo en la Selección Argentina. (Getty Images)

Publicidad

Un detalle clave en esta historia es que Milito y Samuel tienen excelente relación ya que se conocen desde hace muchos años y hasta compartieron plantel y vestuario a lo largo de varias temporadas. No solo fueron compañeros en Inter de Milán -ganando la UEFA Champions League 2010-, sino que también lo fueron en la Selección Argentina.