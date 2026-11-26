La Academia quiere volver a contar con el volante surgido de su cantera y, entre negociaciones, el jugador rompió el silencio en redes sociales.

Sin actividad por la temprana eliminación en el Torneo Clausura 2026, Racing está cerrando un año para el olvido. Luego de varias temporadas siendo competitivo en el fútbol argentino e incluso fuera de la frontera, el equipo se apagó y la dirigencia de Diego Milito ya planea la reconstrucción.

En ese contexto, el nombre de Carlos Alcaraz fue uno de los primeros en surgir de cara al mercado de pases del verano en Argentina. El surgido de la Academia en 2020 acumula más de 50 millones en transferencias desde que se fue del club, aunque aún no logró afianzarse y lograr gran continuidad en el exterior.

Charly pasó por Southampton, Juventus, Flamengo y se encuentra en Everton actualmente. Pero Racing quiere que sea su refuerzo estrella para 2027 y ya inició gestiones para contar con él.

Según pudo saber BOLAVIP, los directivos de la Academia se contactaron con los de Everton, dueños de su pase. La idea de Racing es conseguir un préstamo, pero el club inglés pretende una venta. Aún no hay acuerdo entre las partes, pero los de Avellaneda seguirán intentando mientras se desarrolle el mercado.

En medio de este panorama, Alcaraz estalló con una historia en su cuenta de Instagram. “Nos vemos en las malas, donde los cobardes no están”, escribió el volante en lo que puede ser interpretado como un mensaje para el mal momento futbolístico que vive Racing.

El posteo de Alcaraz en Instagram.

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Los números de Alcaraz en la temporada

Con la camiseta de Everton, Charly Alcaraz disputó un total de 8 compromisos en lo que va de la campaña. Sin embargo, la mayoría de esas participaciones fueron desde el banco, por lo que solo totaliza 49 minutos en cancha y un gol, ante Wolverhampton, por la EFL Cup.

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