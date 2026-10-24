Las alineaciones de Rosario Central y Huracán por la fecha 14 del Torneo Clausura

En el Gigante de Arroyito, el Canalla y el Quemero se enfrentan por el Grupo B.

En el Estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura, Rosario Central se enfrenta a Huracán en un duelo de realidades diferentes, ya que el local quiere seguir en la lucha por el título de la anual, mientras que la visita busca no perder pisada a los últimos puestos de copas internacionales.

El Canalla viene de vencer a Atlético Tucumán como visitante y acumula una racha de ocho encuentros sin caídas. Para este encuentro, el entrenador Jorge Almirón recuperó a Franco Ibarra, quien fue baja por una lesión, y se meterá en lugar de Giovanni Cantizano en la mitad de la cancha.

Huracán, por su parte, llega con dos derrotas consecutivas, por lo que Diego Martínez mete mano en la ofensiva de su equipo. En este sentido, Emanuel Ojeda se mete en lugar de Facundo Kalinger, mientras que Juan Bisanz hace lo mismo en la delantera por Leonardo Gil.

Las alineaciones de Rosario Central y Huracán

Rosario Central : Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jáminton Campaz.

: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jáminton Campaz. Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Emanuel Ojeda, Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Oscar Cortés, Jordy Caicedo y Juan Bisanz.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura