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Torneo Clausura

Las alineaciones de San Lorenzo y Newell’s por el duelo de la fecha 14 del Torneo Clausura

En el Nuevo Gasómeto, el Ciclón y la Lepra se miden en búsqueda de meterse dentro de los 8 de su grupo.

San Lorenzo y Newell's se enfrentan en el Nuevo Gasómetro.
© Prensa CASLA/NOBSan Lorenzo y Newell's se enfrentan en el Nuevo Gasómetro.

En el marco de la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura, en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo y Newell’s se enfrentan en búsqueda de una victoria que les permita estar dentro de los ocho primeros pensando en la clasificación a los octavos de final.

El Ciclón, viene de vencer a Estudiantes en La Plata como visitante y para este partido Rubén Darío Insúa recupera a una pieza clave, ya que podrá contar nuevamente con Alexis Cuello, quien cumplió con una fecha de suspensión, por lo que volverá a ser titular.

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Newell’s, por su parte, le ganó a Central Córdoba en su última presentación en condición de local. De cara a este duelo, su entrenador, Frank Darío Kudelka, solo realiza un cambio, con el ingreso de Luca Regiardo en lugar de Rodrigo Herrera en la mitad de la cancha.

Las alineaciones de San Lorenzo y Newell’s

  • San Lorenzo: José Devecchi; Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.
  • Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Santiago Solari.

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Marco D'Arcangelo
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