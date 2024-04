Por estas horas, en River Plate reinan la tristeza y la bronca como consecuencia de la eliminación en la Copa de la Liga Profesional, justamente ante Boca Juniors, el rival de toda la vida. Es que el Millonario no jugó un buen Superclásico en la provincia de Córdoba y terminó perdiendo por 3-2 ante el Xeneize, que se metió en las semifinales.

Bajo esa órbita, más allá de las equivocaciones del cuerpo técnico, hubo varios puntos flojos en la escuadra del barrio porteño de Núñez. Sin ir más lejos, la última línea de River no tuvo un buen partido y se vio completamente endeble, perdiendo prácticamente siempre en los laterales y diagramando desatenciones alarmantes.

Tal es así que tres nombres propios en especial quedaron en el ojo de la tormenta después de lo acontecido en el Estadio Mario Alberto Kempes de La Docta. Se trata de tres jugadores que tuvieron un desempeño realmente para el olvido y que están recibiendo muchas críticas por parte de los hinchas y también de los medios de comunicación.

Se trata de Andrés Herrera, Leandro González Pirez y Enzo Díaz. Si bien no fueron los únicos que no estuvieron a la altura de un partido de estas características, lo cierto es que quedaron muy expuestos porque sus errores se pagaron muy caros. Solamente Paulo Díaz contó con un rendimiento un tanto más positivo en la línea defensiva.

Herrera, que recibió la confianza del director técnico para estar desde el comienzo, fue superado fácilmente cada vez que Boca utilizó su sector para atacar. Inclusive dejó grandes espacios a su espalda, permitiendo los desbordes permanentes. Y, como si eso fuese poco, un rechazo inentendible derivó en el 2-1 parcial del Xeneize.

El caso de González Pirez no fue muy diferente. De principio a fin, el siempre cuestionado marcador central perdió tanto con Edinson Cavani como con Miguel Merentiel, que se quedaron con todos los duelos. A su vez, el exjugador de Inter Miami, entre otros equipos, salió en falso y le facilitó la tercera conquista a los de Diego Martínez.

Finalmente, Enzo Díaz sigue hilvanando un 2024 muy apático. El lateral izquierdo no está pudiendo recuperar su mejor versión y el equipo no para de sufrirlo. De hecho, en el Superclásico de este domingo, no gravitó en ataque en ningún momento y fue desbordado de forma contundente por los rivales. Por su sector vino el empate.

Varios rendimientos flojos

Más allá de las actuaciones muy negativas de los tres jugadores apuntados, otros jugadores como Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro y Facundo Colidio tampoco rindieron ante Boca y seguirán siendo analizados.

¿Cuándo vuelve a jugar River?

Por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, River Plate visitará a Libertad de Paraguay este miércoles 24 de abril a las 21:30 horas.