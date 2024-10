Los hinchas de Chivas se burlaron del debut de Gago en Boca: "Los va a dejar al borde del descenso"

El Boca de Fernando Gago inició su ciclo este sábado con una derrota 3 a 0 ante Tigre en Victoria y el resultado hizo reaccionar a los fanáticos de Chivas de Guadalajara. Es que el DT abandonó al conjunto mexicano en medio de la temporada para asumir al frente del Xeneize y ahora los fans no lo perdonaron.

Tras el pitazo final, los seguidores de Chivas se volcaron a X (ex Twitter) para mofarse de Pintinta que debutó con una caída inesperada ante uno de los peores equipos de la Liga Profesional.

Las reacciones de los hinchas de Chivas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

ver también Los mejores memes de la goleada de Tigre ante el Boca de Gago

La polémica salida de Gago de Chivas

Fernando Gago ejecutó la cláusula de rescisión y dejó de ser el director técnico de Chivas la semana pasada. Pintita debía hacer uso de la cláusula de salida de 2 millones de dólares, que le permitían irse anticipadamente del conjunto mexicano.

Esto sucedió después de que el entrenador negara en varias ocasiones contacto alguno con el Xeneize. “Entiendo la opinión pero considero que actué de buena manera. Tenía una cláusula de rescisión en mi contrato por pedido del club. Ahora disfruto de estar en este lado, vuelvo a casa, al lugar donde crecí”, declaró en su presentación en Boca.

Publicidad

Publicidad

“Lo voy a dejar en claro. Se empezó a hablar hace tres semanas, yo recibí el llamado de Román (Riquelme) el martes (NdeR: en referencia al pasado martes 8 de octubre). El que me quiera creer que me crea y el que no, que no me crea. Tengo testigos, de última pidan el registro de llamadas”, manifestó en ese entonces, pese a que Bolavip ya había adelantado que las conversaciones estaban en marcha e incluso antes de esa fecha ya había un acuerdo entre las partes.