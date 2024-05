El 25 de noviembre del año pasado, el Vélez de Sebastián Méndez venció en Liniers a Colón de Santa Fe por 3 a 1 en la última fecha de una fatídica Liga Profesional, resultado que lo terminó salvando del descenso y le puso fin (momentáneo) a una agonía que los hinchas del Fortín venían padeciendo hace varios meses.

Este domingo, apenas 6 meses después, el Fortín, ahora conducido por Gustavo Quinteros, jugará la final de la Copa de la Liga Profesional ante Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero y tendrá la posibilidad de bordarse una nueva estrella a su palmarés, algo que no consigue hace más de 10 años (la Supercopa Argentina de 2014 fue su último título).

Quizás este vaivén de emociones, sufrimiento, angustia y desahogo sirva para explicar el sentimiento de los hinchas del equipo de Liniers en este momento. Y como suele suceder, las redes sociales muestran el termómetro de un pueblo fortinero que no quiere perderse la gran cita y hará lo imposible para viajar a tierras santiagueñas.

Es así como, desde que Estudiantes superó a Boca en la otra semifinal y se confirmó que sería rival del Fortín, los fanáticos de Vélez fueron casi por inercia hacia la sede para conseguir uno de los paquetes que lanzó el club para acompañar al equipo. La vigilia comenzó cerca de las 23 del martes, cuando las carpas comenzaron a inundar las calles aledañas al José Amalfitani. Cuadras y cuadras con hinchas dispuestos a hacer lo que sea para acompañar a su equipo. Varios de ellos pasaron más de 12 horas hasta lograr su cometido.

Al mismo tiempo, en Twitter comenzaron a aparecer posteos de fanáticos que optaron por vender varias de sus pertenencias para costear la travesía a Santiago. Camisetas que son reliquias, diferentes prendas del Fortín y cualquier tipo de objeto con valor fueron los elegidos para intentar costear la pasión. Y las ofertas se fueron multiplicando.

“Yo me hice de Vélez en sus épocas doradas con Bianchi y hoy veo que muchos pibitos de mi edad en aquel entonces lo único que hicieron es comer mierda por así decirlo y se merecen ver a Vélez campeón o por lo menos pelear cosas, como lo marca nuestra historia”, cuenta Diego (@DRa60208), quien publicó una de sus camisetas del Fortín para intentar emprender su aventura al Madre de Ciudades.

Lo que sea por un pasaje

Otro caso es el de Tomás Cortés (@Tomas___Martin), que decidió poner a la venta su computadora con tal de acompañar al club de sus amores. “Ni bien pasamos a la semi dije ‘quiero estar’, ese día en la cancha viví algo único. Ya venía de llorar la clasificación a cuartos encerrado en casa y me agarró un stress tremendo”, le contó a BOLAVIP.

“No dudé medio segundo en publicar mi PC, al precio que estaban los paquetes de avión+entrada, me venía como anillo al dedo”, relata Tomás, que además agregó: “Si usara la cabeza no vendería un objeto tan caro y que me da tantas alegrías, pero Vélez está en el corazón y me dejé llevar, nunca viví algo así con Vélez y no me lo quería perder”.

“El día de mañana me la compraré de nuevo, lo material va y viene. Vélez es mi lugar, estemos primeros, últimos o por jugar una final, me olvido de todos los quilombos y es una sensación difícil de explicar. Es realmente muy emocionante”, concluye.

Dos tatuajes y a Santiago

Facundo Galeano (@Cavschacu) quiso ir un poco más allá y replicó en X, ex Twitter, una fórmula que le había traído buenos resultados: armó un sorteo con rifas para intentar pagar el viaje a Santiago. ¿El premio? Dos tatuajes que Belén, una profesional que trabaja con su madre, le cedió para esta iniciativa.

“Ya para el viaje a San Luis (cuartos de final, con Godoy Cruz) había armado una porque mi mamá tiene un centro de estética y me regaló unos tratamientos. Hice un sorteo chiquitito de 50 números para solventar los gastos”, cuenta el joven.

“Armé una rifa con 100 números a $2000 cada uno o 2 por $3500. Por suerte la gente de Vélez en general cuando ven que algún hincha necesita una mano se copa bastante. Los premios son lindos porque hoy en día un tatuaje no lo puede costear cualquiera, están muy caros. Yo doy la posibilidad de que, por 2 mil pesos, te podés ganar un tatuaje que está 30 o 40 lucas”, detalla.

Su frase del final, cuando se le consulta por lo que significa Vélez en su vida, resume a la perfección: “Vélez para mi es todo, mi vida entera, desde el 2013 que no lo veo campeón así que esto me genera una ilusión tremenda, vivo cada partido como una final, juegue lo que se juegue, me emociono con cada gol, el plantel, desde el DT hasta el último jugador me generan algo que, mirá, digo esto y me pongo a llorar jaja. Comimos tanta mierda, desde la pelea del descenso hasta lo que pasó hace un tiempo con estos jugadores, que nos merecíamos estas alegrías, no solo el club sino también todos los hinchas”.

¿Cuándo se juega la final de la Copa de la Liga entre Vélez y Estudiantes?

El partido decisivo se llevará a cabo este domingo desde las 15.30 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El cambio reglamentario que tendrá la final de la Copa de la Liga

En comparación con lo que sucedió en las semifinales y los cuartos de final, la final de la Copa de la Liga tendrá tiempo suplementario en caso que el duelo entre Vélez y Estudiantes termine en empate tras los 90 minutos oficiales.

Ambos equipos vienen de clasificar a la final por penales, por lo que en caso de que se repita este patrón y se dé una paridad al culminar el encuentro, habrá tiempo extra y buscarán cerrar el duelo definitorio en los 120 minutos. Si persiste la igualdad allí, la final se resolverá mediante los doce pasos.