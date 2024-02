Este fin de semana el arbitraje fue protagonista de la fecha 4 de la Copa de la Liga sobre todo por lo ocurrido en triunfo de River Plate sobre Riestra y en el empate entre Boca Juniors y Defensa y Justicia. Las idas y vueltas del VAR en los penales inicialmente cobrados contra los dos clubes más grandes del país germinaron las semillas de las sospechas sobre la utilización de la tecnología y el ex referee Luis Oliveto opinó al respecto.

En diálogo con Bolavip, se descargó contra la utilización de este sistema que, según su opinión, trae más problemas que soluciones: “Todo el VAR es un despropósito. Estuve en contra desde el minuto 0 y lo sigo estando. No soluciona nada, al contrario. Y si a eso le agregas que algunas reglas están mal aplicadas, terminas en un descalabro”.

En este sentido, Oliveto excusó a la AFA y apuntó directamente contra la Casa Madre del fútbol mundial: “No puede ser que todas las semanas en todos los campeonatos haya tanta controversia. Eliminatorias, Copa Libertadores, Preolímpico… Pero se ve que la FIFA encontró un negocio nuevo dentro del fútbol y se lo impone a todo el mundo. Algunos deben estar contentos“.

El ex árbitro que desempeñó funciones en el fútbol grande de Argentina desde la década del ’80 hasta mediados y fines del ’90 fue categórico al explicar que hay un “cóctel explosivo” que hace que el VAR no funcione: “No puede ser que todas las semanas haya tanta polémica en el tema y si a eso le agregás la filosofía del árbitro de campo con el del VAR, que no siempre van de la mano y la equivocación en la aplicación de las reglas como por ejemplo en las manos y el offside, tenés un cóctel explosivo para que todo el mundo tenga razones para protestar”.

Por otro lado, apuntó también contra jugadores y entrenadores que suelen protestar enérgicamente ante cada decisión de un juez, pero que “cuando les cobran algo a favor que no fue, se hacen los boludos”. Y sumó: “La realidad es que nadie tiene el culo limpio para criticar a nadie”.

Otro de los que dialogó con Bolavip fue Miguel Scime, ex Director Nacional de Arbitraje, que si bien evitó referirse a Federico Beligoy, actual ocupante del cargo, sí opinó sobre lo sucedido en la goleada de River ante Riestra. En ese encuentro, Andrés Merlos pitó un penal para el equipo del Bajo Flores, pero fue llamado dos veces por el VAR para revisar la acción: primero, para marcarle que la supuesta falta había sido afuera del área y, luego, para que revise una posición adelantada previa que terminó anulando toda la acción.

Esa jugada, que dio vuelta al mundo porque hay pocos registros de que un VAR llame a un árbitro para revisar dos veces la misma acción, fue criticada por Scime: “No se respeto el protocolo. El fuera de juego es una jugada factual, había que sancionar la posición prohibida y en un minuto se resolvía. El resultado de no hacerlo llevó a un tratamiento desprolijo, pero al final se hizo justicia”.