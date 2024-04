Miguel Ángel Russo habló de su salud en la previa de Atletico Mineiro vs. Rosario Central: "No la podés descuidar"

Miguel Ángel Russo cumplió 68 años el pasado martes 9 de abril y diversos clubes e hinchas dentro del fútbol argentino le dedicaron posteos o palabras sentidas para conmemorar su aniversario de natalidad. En dicha jornada, el entrenador de Rosario Central dio una íntima entrevista en la que habló no solo del encuentro ante Atletico Mineiro que disputará el Canalla por la Copa Libertadores este miércoles, sino que también tocó temas personales como su salud.

En diálogo con Cadena 3 de Rosario, Russo soltó: “El regalo mas lindo sería que ganemos. Pasar un cumpleaños jugando la Copa Libertadores es muy lindo“. Además, destacó que el deseo que pidió por su cumpleaños fue “vivir todos los días que Dios te da en la vida“.

Tras esta declaración, el entrenador nacido en Lanús fue consultado acerca de su estado de salud. Con su respuesta, Miguelo fue contundente: “Mi enfermedad no la podés descuidar porque permanentemente necesitás estar observado para prevenir. Pero mi médico está contento conmigo. Yo sigo disfrutando de mi familia de mis amigos y del fútbol, eso es salud“.

Russo superó en 2017 y 2018 dos tratamientos oncológicos de manera exitosa tras haber sido diagnoticado de cáncer de vejiga y próstata, por lo que además de los estudios clínicos que requiere cualquier persona, el DT de Rosario Central también debe realizarse estudios específicos sobre la enfermedad que padeció años atrás.

En la entrevista que dio Russo, uno de los periodistas destacó que lo vio en mejor condición física que hace escasas semanas. Fiel a su estilo, el entrenador expresó: “Ni cuenta me doy. Uno tiene un millón de cosas en la cabeza y está preocupado por distintas situaciones o cosas por definir. Pero en definitiva puede ser algo emocional, pero no es salud. El médico está contento, no hay problemas. Yo necesito controles como toda la gente que tiene mi edad. En esto es necesario estar observado para prevenir cualquier cosa. Estoy contento“.

Miguel Ángel Russo va por una nueva épica con Rosario Central

Este miércoles a las 19 horas, Rosario Central enfrentará a Atletico Mineiro en Belo Horizonte. Allí, el Canalla buscará quedarse con tres puntos determinantes pensando en la clasificación a la próxima ronda de la Copa Libertadores. Cabe destacar que, en la previa, este parte como el partido más complejo de toda la fase de grupos para los rosarinos.

Además, será el reencuentro entre Russo y Mineiro tras lo sucedido en la edición 2021 con Boca, cuando fue eliminado en octavos de final y se dio una tángana entre los dos equipos en la zona de vestuarios.

El grupo de Rosario Central en la Libertadores

Los rosarinos integran la zona G de la Libertadores y comparten grupo con Atletico Mineiro, Peñarol y Caracas. En la primera fecha ya se enfrentó contra el Manya en condición de local y ganó por 1 a 0 con el gol de Carlos Quintana.