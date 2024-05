Más allá de que actualmente comanda estratégicamente a Deportivo Riestra, Cristian Fabbiani tiene un fuerte sentimiento hacia otro club de la máxima categoría del fútbol argentino como River Plate. Es que el Ogro es confeso hincha del Millonario, donde supo tener un paso como jugador pese a que no estuvo a la altura de las exigencias.

En ese contexto, en las últimas horas, tras el histórico debut en la Liga Profesional de Fútbol con una victoria contra San Lorenzo de Almagro en el estadio Guillermo Laza, el director técnico del Malevo se refirió al jugador de los de Núñez que le gustaría tener entre su nómina. Y apuntó todos sus cañones hacia Miguel Borja.

En declaraciones brindadas a ESPN, a Fabbiani le propusieron un juego: elegir tres nombres propios de la primera división de Argentina que elegiría para incorporar a Deportivo Riestra si tuviese un presupuesto destinado a fichajes ilimitado. Y, además del mencionado atacante colombiano, el Ogro también se inclinó por un ídolo del Millonario.

“Traigo a Juanfer (Quintero), (Rubén) Botta y el Colibrí (Miguel Borja)”, señaló, sin dudar, el exdelantero de 40 años de edad. “Pongo a Quintero y Botta atrás de Borja. Quédense tranquilos que lo armamos. Pero a (Jonathan) Herrera no lo saco, es intocable”, profundizó quien defendió la camiseta de River hace una década y media, en 2009.

La banca de Fabbiani para Demichelis

En otro orden, el también exjugador de Lanús, Palestino, Beitar Jerusalén, Cluj, Newell’s Old Boys de Rosario, All Boys, Independiente Rivadavia de Mendoza, Sport Boys Warnes, Estudiantes de San Luis, Liga de Portoviejo, Deportivo Merlo y Universitario de Panamá volvió a mostrar mucho respeto hacia Martín Demichelis, actual entrenador de River.

“Me parece raro. Desde que llegó, Martín está demostrando que está a la altura: ganó torneos, ahora está compitiendo en la Libertadores y va puntero. Tengo la suerte de hablar con él. Deseo mucho, más que nada, que salga campeón de la Libertadores. Se le pega demasiado”, manifestó al respecto el extécnico de Fénix y Deportivo Merlo.

“Es un técnico muy preparado. No cualquiera llega a River de la manera que llegó él. Logró campeonatos locales, está compitiendo en la Libertadores y lo está haciendo muy bien. Me llama la atención que le peguen tanto. No lo entiendo. Hay una realidad, entren y fíjense cuántos partidos perdió River en el año o el año pasado. Perdió solamente dos en el año”, finalizó.

Gran debut para Riestra en la Liga Profesional

Por la primera fecha del certamen doméstico, el Malevo se impuso por 1-0 contra San Lorenzo de Almagro en el primer enfrentamiento oficial de la historia ante el Ciclón.

Los números de Fabbiani en Riestra

Cristian Fabbiani acumula 12 partidos dirigiendo a Deportivo Riestra, cosechando 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Es decir, un 46,83% de efectividad.