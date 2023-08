Sarmiento golpeó en el momento justo y, gracias al gol de Gabriel Díaz en el meridiano de la primera mitad, el local venció a un Boca que venía de racha y que hoy se presentó con un equipo alternativo antes de jugar contra Racing por CONMEBOL Libertadores.

Sobre el final, después de varias jugadas polémicas que elevaron la temperatura del partido, la explosión se dio entre futbolistas de ambos equipos. Según captaron las cámaras de ESPN, Darío Benedetto golpeó -sin precisión- a Nahuel Gallardo y se armó un tole-tole de aquellos en Junín, hasta que Trucco decidió echar únicamente al ex River.

Es por eso que, consumado el triunfo de Sarmiento, el lateral con pasado en el Millonario decidió romper el silencio y tomar contacto con los medios de comunicación presentes en la cancha del Verde para explicar lo que había ocurrido con el Pipa sobre el cierre.

“Cuando termina el partido, quiero ir a saludar a Blondel de buena manera y Benedetto vino de la nada y me metió una piña. Habrá quedado caliente con el penal. Después vino el árbitro a sacar tarjetas, pero hasta que Benedetto no se metió a hacer quilombo no pasó nada”, relató Nahuel Gallardo en frío tras la victoria del conjunto local por sobre Boca. ¿Habrá respuesta del Pipa?

¿Cuántos partidos jugó Nahuel Gallardo en River?

Desde su debut en River, de la mano del Muñeco, Nahuel Gallardo disputó siete encuentros con la vestimenta del Millonario. Su única participación directa de gol en Núñez fue una asistencia contra Tigre en un 2-3 en el Monumental.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

Este miércoles 30 de agosto, Boca tendrá que visitar a Racing en el Cilindro de Avellaneda por la vuelta de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023. Se define la serie que comenzó con un 0-0 en La Bombonera en la ida.