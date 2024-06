En las últimas horas, trascendió un rumor dentro de las inferiores de San Lorenzo que no tardó en tomar fuerza. Es que se acusó que Néstor Ortigoza, flamante mánager deportivo del Ciclón, tuvo una pelea a golpes de puño con Hernán San Martín, entrenador de la 7ma división de inferiores de la institución azulgrana.

El origen de la polémica se dio debido a que el coordinador general de inferiores de San Lorenzo, Marcelo Romano, había notificado a San Martín para que calmara a sus dirigidos, ya que en entrenamientos con divisiones más chicas entrenaban de manera brusca y tenían tratos hostiles con ellos en los viajes de todas las juveniles juntas.

El propio entrenador hizo caso omiso y tuvo que intervenir Ortigoza como máxima autoridad del fútbol en el cuadro de Boedo. Y en una reunión entre los tres protagonistas, se llegó a un acuerdo luego de una fuerte discusión, aunque los rumores de una pelea física fueron desmentidos inmediatamente, quedando solo como un rumor de redes sociales.

Luego de esta tensa situación ocurrida en las inferiores de San Lorenzo, Néstor Ortigoza rompió el silencio en ESPN y contó toda la verdad sobre lo que sucedió con Hernán San Martín: “Hubo una discusión, una discusión acalorada más que nada. No hubo piñas. Era un llamado de atención, busco poner el foco en los chicos. A veces los chicos se le escapan a los entrenadores y pasan estas cosas que en realidad no pueden pasar“, comenzó.

En sintonía con el tema, el ídolo de San Lorenzo añadió: “No hubo ninguna piña, y no está bueno que involucren a los chicos en discusiones de adultos. Los tenemos que formar como jugadores y también como personas. El que no sea receptivo con eso, se tiene que correr“. Para esclarecer aún más la situación, Néstor Ortigoza detalló el objetivo principal del Ciclón con las inferiores del club.

La metodología de San Lorenzo con sus inferiores

En diálogo con ESPN, Ortigoza explicó: “Nosotros tenemos dos pilares fundamentales: el respeto y la educación. No me gusta que los chicos viajen y que los más grandes le peguen a los más chicos. Los nenes tienen que volver de los viajes contando que tiró una pared, un centro, que ganaron, que la pasó bien; y no que le pegaron 10 piñas en la cabeza. No está bueno eso“.

Además, sumó: “La discusión se dio porque era necesario un llamado de atención, poner el foco en los chicos. A veces los chicos se le escapan a los entrenadores y pasan estas cosas que en realidad no pueden pasar. Los chicos que no estudian, no juegan en San Lorenzo. Es una bajada desde el presidente (Marcelo Moretti) y la hacemos respetar a todos. No puede ser que un chico que no va al colegio juegue, por más que juegue bien. Les tenemos que inculcar el respeto, la educación, el compromiso“.

Entre las cuestiones a modificar que tienen como meta en San Lorenzo, Ortigoza siguió: “No me gusta que un jugador de inferiores meta un gol y se lo dedique al entrenador rival. Lo tiene que festejar con sus compañeros, con su DT. Son cosas pequeñas que tienen soluciones. Pero estamos educando chicos, hay que saber ser receptivo“.

Por último, sobre el tema, cerró: “Se está mejorando mucho las inferiores, están trabajando todos muy bien. Desde que llegamos mejoró mucho la pensión. Pusimos nutricionistas, psicológos. Estamos muy encima de los chicos, y estamos para educarlos. No hubo ninguna piña, y no está bueno que involucren a los chicos en discusiones de adultos. Los tenemos que formar como jugadores y también como personas. El que no sea receptivo con eso, se tiene que correr“.

Las declaraciones completas de Ortigoza